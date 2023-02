Wie sei es dazu gekommen? "Zum einen bedeuten stärkere US-Daten, dass die Federal Reserve die Geldpolitik weiter straffen muss - und höhere Zinsen sind schlecht für Aktien", erläutere der Chefökonom. Zum anderen möge der Umkehrschluss von einer stärkeren Wirtschaft zu stärkeren Gewinnen derzeit noch funktionieren - jedoch setze der äußerst angespannte Arbeitsmarkt die Gewinnspannen stark unter Druck. Fast alle S&P 500-Unternehmen hätten ihre Ergebnisse für das letzte Quartal 2022 vorgelegt, und trotz eines Umsatzwachstums von fast 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr seien die Gewinne um 4 Prozent gesunken.



Hinzu komme: Die schlechten Nachrichten über die Inflation in den USA hätten die Hoffnung gedämpft, dass die sinkenden Rohstoffpreise und die Lockerung der Angebotsbeschränkungen bei Waren zu einer positiven Inflationsentwicklung führen würden. Damit zersplittere auch die Zuversicht, dass sich die FED wieder ihrem 2 Prozent-Ziel nähern könnte, ohne dass es dazu einer Rezession bedürfe. "Dieses Szenario ist nach wie vor möglich, aber ich vermute, dass eine Rezession in den USA lediglich aufgeschoben wurde", so Bell.



In Europa seien die Wirtschaftsdaten durchwachsen gewesen. In Deutschland beispielsweise sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal 2022 geschrumpft, und die Ausgaben für den privaten Konsum seien stark zurückgegangen. Da die Erdgaspreise jedoch gesunken seien, sehe die Zukunft deutlich besser aus. Das Vertrauen von Verbrauchern und Unternehmen habe zugenommen, und auch die Haushaltsdefizite würden gesünder wirken: Deutschland habe 200 Milliarden Euro für seinen wirtschaftlichen Abwehrschirm bereitgestellt - das seien immerhin 5 Prozent des BIP. Aktuell sehe es allerdings so aus, als würde Deutschland nur einen Bruchteil davon benötigen. Denn das Ziel, den Gas- und Stromverbrauch um 20 Prozent zu senken, sei erreicht worden. Eine Rezession sei damit aktuell erst einmal vom Tisch. "Von einem Wirtschaftsboom sind wir jedoch noch weit entfernt", merke Bell an. "Die Energiepreise sind immer noch höher als vor dem Krieg in der Ukraine und auch die höheren Zinsen werden die Wirtschaft bremsen. Dennoch haben sich die Aussichten insgesamt verbessert."



Was bedeute das nun für die Aktienmärkte? Im Gegensatz zu den USA würden europäische Unternehmen nicht unter demselben Druck auf die Gewinnspannen leiden. Tatsächlich hätten ihre Gewinne die Gewinne der US-Unternehmen im vierten Quartal deutlich übertroffen. "Die Europäische Zentralbank und die Bank of England werden die Zinssätze weiter anheben müssen, um die Inflation unter Kontrolle zu halten. Aber der Ausfall der Nachfrage, den wir aufgrund der steigenden Energiepreise erwartet hatten, hat sich in Grenzen gehalten", berichte Bell. Der Volkswirt gehe davon aus, dass die europäischen Aktien in diesem Jahr besser abschneiden würden als die US-amerikanischen. "Und wenn die US-Wirtschaft zu schwächeln beginnt, dürfte dies den Druck von den Anleiherenditen nehmen und den US-Dollar schwächen. Das wiederum käme Schwellenländeraktien zugute," so der Chefökonom. (28.02.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten Wirtschaftsdaten waren weltweit sehr gut, angetrieben durch die Wiedereröffnung Chinas, die sinkenden Gaspreise in Europa sowie die starken Beschäftigungszahlen und Verbraucherausgaben in den USA, so Steven Bell, Chefvolkswirt EMEA bei Columbia Threadneedle Investments."Damit sind die Befürchtungen einer drohenden Rezession so gut wie ausgeräumt", sage Bell. Stärkere Volkswirtschaften sollten bessere Gewinne für die Unternehmen und höhere Aktienkurse bedeuten - und dennoch entwickle sich der Februar zu einem schwachen Monat für US-Aktien. Die Schwellenländermärkte hätten sogar noch schlechter abgeschnitten: Der MSCI-Schwellenländerindex habe seit seinem relativen Höchststand Mitte Januar Verluste von fast 9 Prozent verzeichnet.