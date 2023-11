Eine erste Schätzung sei um 0,3 Prozentpunkte angehoben worden. Analysten hätten im Schnitt eine Wachstumsrate von 5% erwartet. US-Wachstumszahlen würden annualisiert, also auf das Jahr hochgerechnet. Sie würden angeben, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das aktuelle Tempo ein Jahr lang anhalten würde.



Die positiven Daten würden den Bullen noch einen etwas mehr Kraft geben. Der DAX lege auf 16.184 Punkte zu und erreiche damit den höchsten Stand seit dem 2. August. Das charttechnische Bild des deutschen Leitindex helle sich weiter auf. Das nächste Ziel laute 16.240 Punkte.



(Mit Material von dpa-AFX) (29.11.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die US-Wirtschaft sei im Sommer etwas stärker gewachsen als bisher bekannt, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Im dritten Quartal sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 5,2% gestiegen, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitgeteilt habe. Nach den Daten steige der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auf ein Tageshoch.