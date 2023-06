Diese Orientierungslosigkeit zeige sich auch in den engen Seitwärtsbewegungen, in denen wichtige Aktienindices seit Wochen verharren würden. Aufgrund der schwachen konjunkturellen Daten und auch einem enttäuschenden Erholungsprozess in China stelle sich die Frage, woher relativ hohe Aktienindexstände wie beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) resultieren würden. Die positive Marktbewegung vor allem in den USA sei nur von wenigen Sektoren - allem voran vom Tech-Sektor getragen worden. Hier sei also abzuwarten, ob die Dynamik zu einer breiteren Marktbewertung führen könne.



An den Devisenmärkten habe die neue Dollarstärke schon zu starken Veränderungen geführt. Nach dem Scheitern an der 1,10er-Marke habe sich der Preis für den Euro auf 1,07 ermäßigt.



Fazit:



- Angesichts der gemischten Signale fühle sich die St.Galler Kantonalbank Deutschland AG mit einer neutralen Aktienquote gut positioniert. Eine höhere Aktienquote oder ein risikofreudigeres Beta sei bei einer breiteren Marktbewegung und dem Überwinden von Widerstandslinien vorstellbar

- Als Hedge gegen Unsicherheit rücke Gold weiter in den Vordergrund. Zumal die Zentralbanken auf der Käuferseite zu beobachten seien.

- Mit den weiter rekordhohen Neutralitätsquoten der Anleger, den technischen Indikatoren und den niedrigen Volatilitäts-Indices, sei an den Aktienmärkten ein Umfeld für baldige Volatilitätsimpulse und somit mehr Bewegung geebnet. (06.06.2023/ac/a/m)







