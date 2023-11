Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die vierte Woche mit Gewinnen an den Aktienmärkten liegt hinter uns, so die Analysten der DekaBank.Allgemein gelte, dass große Unsicherheit über die langfristigen Rahmenbedingungen in der Klima-, Energie- oder Steuerpolitik dazu führen würden, dass Unternehmen mit Zukunftsinvestitionen abwarten oder ihre Entscheidungen eher zugunsten anderer Produktionsstandorte treffen würden. Die im DAX vertretenen großen Unternehmen seien allerdings weniger von der Konjunktur in Deutschland als in der Weltwirtschaft insgesamt abhängig. Hier stünden die Zeichen weiterhin auf ein moderates Wachstum im kommenden Jahr.Wenig Neues habe es von der Geldpolitik gegeben. Die Zinsmärkte würden zwischen der Erkenntnis schwanken, dass die Inflationsbekämpfung noch eine Zeit lang anhalten werde, und der Hoffnung, dass im Jahr 2024 doch Erleichterungen durch die Geldpolitik möglich sein würden. Im Ergebnis würden schwankungsanfällige Anleihemärkte bleiben, deren Richtung wohl erst durch die Inflationsentwicklung in den kommenden Monaten neu bestimmt werde. Am Donnerstag dieser Woche erfahre man, wie sich die Verbraucherpreise in Euroland im November entwickelt hätten. (27.11.2023/ac/a/m)