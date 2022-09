Generell sei aber die Stimmung bereits von Beginn an aufgrund der enttäuschenden Konjunkturdaten aus China belastet gewesen. Allerdings habe auch die heute anstehende Leitzinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) bereits ihre Schatten vorausgeworfen. Vor allem die europäischen Anleger hätten sich im Vorfeld des heutigen Zinsentscheides in vornehmer Zurückhaltung geübt, wobei auch verschiedene Konjunktursignale für Skepsis auf dem Parkett gesorgt hätten. So hätten die deutschen Unternehmen ihre Produktion im Juli angesichts von Materialengpässen und hoher Energiepreise gedrosselt. Industrie, Bau und Energieversorger hätten zusammen 0,3% weniger her als im Vormonat gestellt. Zwar sei der Rückgang damit etwas geringer als befürchtet (-0,5%) ausgefallen, nichtsdestotrotz habe dies die Sorgen genährt, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Halbjahr vor allem aufgrund der Energieknappheit in die Rezession fallen könnte. Demgegenüber habe die Wirtschaft in der Eurozone mit 0,8% im Q2 etwas stärker zu wachsen vermocht als zuletzt angenommen (+0,6%) worden sei.



Ganz klar im Fokus stehe aber heute die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank. Zum einen würden die neuen Wirtschaftsprognosen vorgestellt, wobei eine deutliche Abwärtsrevision der BIP-Prognose für das Jahr 2023 und eine starke Aufwärtskorrektur der Inflationsprognosen für die Jahre 2022 und 2023 erwartet würden. Und zum anderen werde sich das Augenmerk der Investoren vor allem auf die mit Spannung erwartete Zinsentscheidung richten. Zwar gelte eine Leitzinsanhebung als sicher, allerdings werde am Markt immer noch darüber spekuliert in welchem Ausmaß diese erfolgen wiwerderd. Die dabei diskutierte Bandbreite erstrecke sich zwischen 50 und 100 Basispunkte (BP). Aufgrund der jüngsten Aussagen von EZB-Ratsmitgliedern sowie den "hawkishen" Auftritten in Jackson Hole, wo das rasche Erreichen eines neutralen Zinsniveaus als unumstrittenes Vorhaben dargestellt worden sei, würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG aktuell von einem Zinsschritt in Höhe von 75 BP ausgehen. Zudem würden sie auch zusätzliche Details bzgl. des Transmissionsschutz-Instruments (TPI) sowie Updates zu den Refinanzierungsgeschäften und zum Umgang mit der Notenbank-Überschussliquidität erwarten.

In diesem von Vorsicht geprägten Sentiment sei es wenig verwunderlich gewesen, dass die europäischen Anleger tagsüber eher in Deckung geblieben seien und sich erst motiviert durch einen freundlichen US-Handelsauftakt aufs glatte Parkett vorgewagt hätten. Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe den Handelstag mit einem Plus von 0,35% beendet, während das europäische Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem Kursanstieg in Höhe von 0,06% kaum verändert geschlossen habe. Deutlich besser habe sich gestern aber der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) präsentiert, der mit einem Plus von 2,11% die Ziellinie durchschritten habe.



Jenseits des Atlantiks sei es nach dem positiven Börsenstart aber auch munter weitergegangen, wobei sich die Wall Street zur Wochenmitte kräftig von ihren jüngsten Verlusten habe erholen können. Marktthema sei auch hier die Geldpolitik gewesen, wobei die Unterstützung vor allem aufgrund des am Abend veröffentlichten "Beige Book" gekommen sei: So sei die US-Wirtschaft nach Einschätzung der FED im Juli und August unter dem Strich auf der Stelle getreten, wobei sich auch die Nachfrage in den nächsten sechs bis zwölf Monaten abschwächen sollte. Das Preisniveau sei zwar insgesamt hoch geblieben, jedoch dürfte sich in einigen Bezirken die Dynamik bereits verringert haben. Dies habe die Hoffnung der Anleger wieder aufleben lassen, dass die Notenbank möglicherweise etwas Tempo aus ihrem aggressiven Straffungskurs herausnehmen könnte. Dementsprechend habe die Kursentwicklung der US-Börsen wieder einmal klar Richtung Norden gezeigt: Der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zum Schluss einen Kursanstieg von knapp 1,4% ausgewiesen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Zuwachs von 1,83% deutlich besser performt habe. Am besten hätten sich die gestern die Tech-Werte gezeigt, wobei der Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zur Schlussglocke mit einem Kursplus von etwas mehr als 2,07% aus dem Handel gegangen sei.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise aufgrund der erneut zugenommenen Konjunktursorgen ihre Korrektur weiter fortgesetzt. Aktuell pendele der Preis für die Sorte Brent knapp um die Marke von USD 89 je Fass. Gold sei gestern ebenfalls gefragt gewesen und notiere aktuell rund um USD 1.715 je Feinunze. Der EUR habe sich - getragen von der Zinserhöhungsfantasie - beim Wechselkurs zum USD wieder etwas erholen können und kämpfe aktuell mit der Parität. Auch der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Krypto-"Währungen" habe gestern von dem positiven Sentiment profitieren können und notiere aktuell rund um die Marke von USD 19.300.

Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen gemischt präsentieren: Während chinesische Aktien aktuell weiterhin leicht zur Schwäche neigen würden, würden japanische Aktien deutlich im Plus notieren. (08.09.2022/ac/a/m)







