Börsenplätze Starbucks-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

90,20 EUR -2,17% (02.08.2023, 11:04)



NASDAQ-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

101,26 USD -0,31% (01.08.2023, 22:00)



ISIN Starbucks-Aktie:

US8552441094



WKN Starbucks-Aktie:

884437



Ticker-Symbol Starbucks-Aktie:

SRB



NASDAQ-Symbol Starbucks-Aktie:

SBUX



Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (02.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) unter die Lupe.Die Erwartungen an das gestern Abend von Starbucks vorgelegte Zahlenwerk seien hoch gewesen - auch im Hinblick darauf, der Aktie den nötigen Schwung zu verleihen, die seit Monaten anhaltende Seitwärtskonsolidierung zu beenden. Zwar gelang es dem Kaffeeröster das Soll zu erfüllen, den Anlegern schien das nachbörslich aber nicht gut genug, so Max Gross von "Der Aktionär".Angeführt von einem kräftigen Rebound der Geschäfte in China sei beim Umsatz nicht weniger als das beste Quartal der Unternehmensgeschichte erwartet worden. Diese Hoffnungen habe Starbucks mit Erlösen in Höhe von 9,2 Mrd. Dollar, immerhin ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, erfüllen können. Die Schätzung seien nichtsdestotrotz um rund 100 Millionen Dollar verfehlt worden.Zwar löste der China-Rebound mit einem Umsatzplus von 46 Prozent, erwartet waren 42 Prozent, sein Versprechen ein, dafür fiel das Wachstum auf dem nordamerikanischen Heimatmarkt mit sieben Prozent aber etwas schwächer aus, als Analysten geschätzt hatten und trug so dazu bei, dass Starbucks den Erwartungen beim Umsatz nicht ganz gerecht werden konnte, so Max Gross von "Der Aktionär".Beim Gewinn hätten die Schätzungen mit einem Dollar pro Aktie um fünf Cent übertroffen werden können: 1,00 Dollar würden gleichauf mit Q4/2021 das zweitbeste Quartal der Unternehmensgeschichte bedeuten. Die gute Ertragslage sei einer Margenverbesserung von 16,9 auf 17,4 Prozent zu verdanken gewesen. Erzielt worden sei die Verbesserung durch höhere Verkaufspreise einerseits und Produktivitätsgewinne andererseits.Mit Ausnahme der geringfügigen Umsatzverfehlung habe Starbucks die hohen Erwartungen erfüllen können. So richtig zünden wollte das Zahlenwerk allerdings nicht, die Aktie handelte nachbörslich mit Abschlägen von einem Prozent, so Max Gross von "Der Aktionär". Würden sich die Marktteilnehmer heute nicht doch noch eines Besseren besinnen, dürfte die Hängepartie der beliebten Dividendenaktie anhalten.Wer bereits in den Tipp von DER AKTIONÄR (+26 Prozent seit Empfehlung in Heft 13/2022) investiert sei, dürfe sich nach dem zufriedenstellenden Quartalsreport zurücklehnen und an seiner Position festhalten. Noch nicht engagierte Anleger können bedenkenlos zugreifen, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link