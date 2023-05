Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Starbucks-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

95,70 EUR -7,80% (03.05.2023, 16:56)



NASDAQ-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

105,78 USD -7,58% (03.05.2023, 16:42)



ISIN Starbucks-Aktie:

US8552441094



WKN Starbucks-Aktie:

884437



Ticker-Symbol Starbucks-Aktie:

SRB



NASDAQ-Symbol Starbucks-Aktie:

SBUX



Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (03.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ungewöhnliches Bild bei Starbucks: Mit einem Minus von sieben Prozent konkurriere der Dividenden-Klassiker heute zeitweise mit AMD um den letzten Platz im NASDAQ 100 . Dabei seien die Geschäfte bei der Kaffeekette zuletzt überraschend gut gelaufen. Dementsprechend seien auch die Zahlen ausgefallen. Was schmecke Anlegern also nicht?Der Umsatz im abgelaufenen Quartal liege mit 8,7 Milliarden Dollar (plus 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum) deutlich über der Konsensschätzung der Wall Street (8,4 Milliarden Dollar). Der bereinigte Gewinn je Aktie übertreffe mit 0,79 Dollar (plus 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum) ebenfalls deutlich die erwarteten 0,65 Dollar.In China habe es beim den Verkäufen statt einem erwarteten Minus von 9,9 Prozent ein Plus von drei Prozent gegeben. Ein Quartal zuvor sei noch ein - coronabedingter - Rückgang von 29 Prozent zu verzeichnen gewesen.Was offenbar nicht gut ankomme: Der neue Starbucks-Chef Vasant Narasimhan sei im Anschluss an die Zahlen bei der bisherigen Jahresprognose geblieben und habe in dem Zusammenhang gesprochen von "Unsicherheiten, mit denen wir weiterhin weltweit konfrontiert sind".Der Starbucks-Kurs sei bereits direkt nach den Zahlen leicht gefallen und dann im Zuge der Äußerung von Narasimhan zur Jahresprognose weiter abgesackt.Charttechnisch sei mit dem heutigen Rücksetzer noch nicht viel passiert, der längerfristige Aufwärtstrend sei intakt. Da die Verstimmung am Markt vor allem auf eine zurückhaltende Prognose angesichts des Makroumfelds zurückzuführen ist, gibt es zumindest für langfristig orientierte Anleger keinen Grund, an Starbucks zu zweifeln, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.05.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Starbucks.