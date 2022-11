Börsenplätze Starbucks-Aktie:



Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (04.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Starbucks-Kaffee bleibe gefragt, das habe die weltgrößte Kaffeehauskette gestern Abend mit den Zahlen zum vierten Quartal bewiesen. Der Umsatz sei auf ein neues Rekordniveau geklettert. Aufgrund gestiegener Ausgaben sei der Gewinn allerdings stark eingebrochen. Insgesamt hätten die Zahlen aber die Erwartungen der Experten übertroffen.Der Umsatz habe sich im vierten Quartal auf 8,41 Milliarden Dollar belaufen - ein Plus von 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel. Der Gewinn je Aktie sei allerdings von 1,00 Dollar je Aktie auf 81 Cent gesunken. Unterm Strich habe Starbucks mit 878 Millionen Dollar nur rund halb so viel wie vor einem Jahr verdient. Die bereinigte operative Marge sei von 19,7 Prozent im Vorjahresquartal auf 12,2 Prozent gerutscht.Im Gesamtjahr habe Starbucks 32,3 Milliarden Dollar und damit rund elf Prozent mehr als 2021 erlöst. Der Gewinn je Aktie habe im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,96 Dollar gelegen. Im Vorjahr habe das Unternehmen ein EPS von 3,24 Dollar je Aktie generiert. Der Nettogewinn im Jahr 2022 sei um knapp 28 Prozent auf 3,28 Milliarden Dollar eingebrochen.CEO Howard Schultz blicke optimistisch in die Zukunft: "Unsere Ergebnisse für das vierte Quartal belegen den Erfolg unserer US-Reinvention-Investitionen. Die Neuerfindung wird Starbucks ideal positionieren, um ab 2023 ein beschleunigtes, nachhaltiges, langfristiges, profitables Wachstum und eine Wertschöpfung zu erzielen".Die Zahlen würden der Starbucks-Aktie nachbörslich frischen Wind verliehen. Nun könnte der endgültige Durchbruch gelingen. Bereits Investierte würden dabeibleiben und den Stopp bei 77 Dollar beachten. Auch für einen Neueinstieg ist es noch nicht zu spät, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär" zur Starbucks-Aktie. (Analyse vom 04.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link