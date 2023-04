Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (03.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das sehe gar nicht schlecht aus! Nachdem der Kurs der Starbucks-Aktie im Februar nach den jüngsten Zahlen unter Druck geraten sei und auch Analysten eher verhalten reagiert hätten, habe der Kurs einen größeren Absturz bislang jedoch vermieden - und "Der Aktionär" habe rechtzeitig einen Tipp gegeben, der sich als goldrichtig entpuppt habe.Eines der Dauerthemen bei Starbucks sei seit rund zwei Jahren der Vorwurf, die Kaffeekette würde nicht gerade gewerkschaftsfreundlich agieren. Diesbezüglich habe sich Ende vergangener Woche der ehemalige Starbucks-Chef Howard Schultz sogar rund zwei Stunden vor einem US-Senatsausschuss rechtfertigen müssen. Bei der Investmentbank TD Cowen habe man den Auftritt beobachtet. Entspanntes Fazit: "Die Bedeutung des Gewerkschaftsthemas nimmt ab." Das Tempo der Gewerkschaftsbildung habe sich verlangsamt.Allerdings sei auf der jüngsten Hauptversammlung dafür gestimmt worden, dass eine dritte Partei bewerten solle, wie Starbucks seine Mitarbeiter behandele.In der Anhörung habe Schultz unter anderem darauf verwiesen, dass Starbucks in Löhne und sonstige Verbesserungen für seine Mitarbeiter investiert habe. Im vergangenen Jahr sei dafür eine Milliarde Dollar bereitgestellt worden. Außerdem betrage der Lohn eines Filialmitarbeiters durchschnittlich 17,50 Dollar pro Stunde, inklusive Sozialleistungen und Boni gar 27 Dollar.Tatsächlich sei der Kurs Mitte März knapp unter 100 Dollar angelangt. Wer damals knapp unter 100 Dollar zugegriffen habe, habe die Starbucks-Aktie gegenüber dem heutigen Kurs von mehr als 104 Dollar mit gut 5 Prozent Rabatt bekommen. Heft-Leser seien ohnehin schon länger dabei - und lägen noch deutlicher im Plus.Anleger können sich nun entscheiden, ob sie die schnellen Prozente mitnehmen (Trader) oder bei dem konservativen Basisinvestment dabei bleiben, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Starbucks-Aktie. (Analyse vom 03.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Starbucks.