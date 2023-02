NASDAQ-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

102,44 USD +0,83% (27.02.2023, 22:00)



ISIN Starbucks-Aktie:

US8552441094



WKN Starbucks-Aktie:

884437



Ticker-Symbol Starbucks-Aktie:

SRB



NASDAQ-Symbol Starbucks-Aktie:

SBUX



Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (28.02.2023/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Nach einer erfolgreichen zweiten Jahreshälfte 2022 scheinen die Verkäufer in der Starbucks-Aktie (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) zumindest kurzfristig wieder zurück zu sein, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im laufenden Bullenmarkt habe sich eine kleine Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet, die am Donnerstag mit dem Rückfall unter 104,24 USD vollendet worden sei. Dieses bärische Signal sei am Freitag durch weiter fallende Notierungen bestätigt worden, bevor es gestern zum Start der neuen Woche eine erste Erholung gegeben habe. Hier seien die Bullen intraday jedoch ab 103,30 USD auf erste Widerstände getroffen.AusblickDas Chartbild von Starbucks habe sich in den vergangenen Tagen eingetrübt. Investoren könnte eine Korrektur bevorstehen, die sich weiter bis in den Bereich von 98,56 USD und 96,17 USD fortsetze. Dort würde man auf die nächste größere Unterstützungszone treffen, die der Aktie Halt geben könnte. Eine Stabilisierung hier wäre zudem für das mittelfristig immer noch bullische Chartbild wichtig. Auf dem Weg nach oben würden sich den Käufern jetzt einige Widerstände entgegenstellen. Die erste Achtungsmarke hätten wir im Bereich von 104,24 USD. Könne dieser Preisbereich nachhaltig zurückerobert werden, würden sich kurzfristig weitere Chancen in Richtung 107-109 USD öffnen. (Analyse vom 28.02.2023)Börsenplätze Starbucks-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Starbucks-Aktie:96,96 EUR +0,41% (28.02.2023, 08:57)