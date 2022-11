NASDAQ-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

99,56 USD +0,04% (25.11.2022, 19:00)



ISIN Starbucks-Aktie:

US8552441094



WKN Starbucks-Aktie:

884437



Ticker-Symbol Starbucks-Aktie:

SRB



NASDAQ-Symbol Starbucks-Aktie:

SBUX



Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (28.11.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Starbucks-Aktie (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) markierte am 23. Juli 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 126,32 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend sei die Aktie stark unter Druck geraten und bis 12. Mai 2022 auf ein Tief bei 68,39 USD zurückgefallen. Seitdem erhole sich die Aktie stark. Dabei sei sie am 15. November erstmals an den Widerstand bei 99,72 USD geklettert und damit in die Nähe des Abwärtstrends seit dem Allzeithoch. Nach einem Rücksetzer auf 95,10 USD habe die Aktie in den letzten beiden Handelstagen wieder an diesem Widerstand notiert. Der Abwärtstrend seit dem Allzeithoch liege heute bei 102,45 USD.AusblickDie Starbucks-Aktie könnte in den nächsten Tagen in eine Konsolidierung übergehen. Diese könnte die Aktie in Richtung 93,48 USD und 90,36-89,28 USD führen. Ein neues Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem stabilen Ausbruch über den Abwärtstrend seit Juli 2021. Gelinge ein solcher Ausbruch, dann wäre Platz für eine Rally gen 177,19-117,80 USD und vielleicht sogar an das Allzeithoch bei 126,32 USD. (Analyse vom 28.11.2022)Börsenplätze Starbucks-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Starbucks-Aktie:95,48 EUR -0,07% (28.11.2022, 08:29)