Tradegate-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

92,89 EUR +5,45% (14.09.2022, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

92,70 USD +5,53% (14.09.2022, 22:00)



ISIN Starbucks-Aktie:

US8552441094



WKN Starbucks-Aktie:

884437



Ticker-Symbol Starbucks-Aktie:

SRB



NASDAQ-Symbol Starbucks-Aktie:

SBUX



Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (14.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Starbucks-Aktie (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) unter die Lupe.Die Kaffeehaus-Kette beeindrucke mit ambitionierten Wachstumsplänen. Zudem habe die Finanzchefin des US-Unternehmens, Rachel Ruggeri, die mittelfristigen Umsatz- und Gewinnziele nach oben revidiert. Am Markt heiße es, die schnelle Expansion und eine erwartete Erholung in China hätten die Performance angetrieben. Die Starbucks-Aktie gebe ein Kaufsignal.Starbucks erwarte, dass der bereinigte Gewinn je Aktie in den nächsten drei Geschäftsjahren um 15 bis 20% steigen werde. Auch beim Umsatz werde das Unternehmen auf vergleichbarer Basis ambitionierter. Die Prognosen lägen deutlich über den bisherigen Zielen. Der Ausblick zeige jedoch auch, dass der von Interimschef Howard Schultz eingeleitete "Neuerfindungsplan" in relativ kurzer Zeit positive Ergebnisse zeigen werde. Als Kurstreiber habe wohl auch fungiert, dass Starbucks außerdem in den nächsten drei Jahren Aktienrückkäufe im Volumen von 20 Mrd. USD plane.Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 solle die Zahl der Filialen Unternehmensangaben zufolge um 10.000 auf weltweit 45.000 steigen - das seien fast acht neue Kaffeehäuser pro Tag. Darin enthalten seien 2.000 neue US-Standorte und einige reine Lieferfilialen. In China solle die Zahl der Läden auf 9.000 fast verdoppelt werden - das entspreche einer Neueröffnung fast alle neun Stunden. Das Unternehmen rechne damit, in den Jahren 2023 bis 2025 über Aktienrückkäufe und Dividenden 20 Mrd. USD an die Investoren auszuzahlen.Durch den aktuellen Anstieg könnte der Starbucks-Aktie nach einigen Monaten der Stabilisierung bzw. Bodenbildung nun der endgültige Durchbruch gelingen. Ausgehend vom Rekordhoch im Juli 2021 habe sich ihr Wert beim Jahrestief im Mai fast halbiert. Seitdem erhole sie sich wieder kontinuierlich und habe ihr Plus seitdem auf mehr als ein Drittel steigern können. Engagierte Anleger sollten dabeibleiben, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Starbucks-Aktie: