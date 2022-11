Tradegate-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

86,81 EUR +0,65% (03.11.2022, 11:37)



NASDAQ-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

84,56 USD -0,02% (02.11.2022)



ISIN Starbucks-Aktie:

US8552441094



WKN Starbucks-Aktie:

884437



Ticker-Symbol Starbucks-Aktie:

SRB



NASDAQ-Symbol Starbucks-Aktie:

SBUX



Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (03.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Starbucks-Aktie (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Heute Abend sei es so weit. Starbucks werde seine Zahlen für das vierte Quartal präsentieren. Könne die weltgrößte Kaffeehauskette die Erwartungen der Anleger übertreffen und der Aktie damit frischen Wind verleihen? "Der Aktionär" sage, auf welche Kennziffern Anleger unbedingt achten sollten.Analysten würden den Nettoumsatz auf 8,31 Milliarden Dollar schätzen, was einem Plus von knapp zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (8,15 Milliarden Dollar) entspreche. Die Gewinnschätzungen je Aktie würden sich auf 72 Cent pro Aktie (1,00 Dollar im Vorjahr) belaufen. Die bereinigte operative Marge würden die Analysten bei 14,3 Prozent sehen, während sie im Vorjahreszeitraum bei 19,6 Prozent gelegen habe.Mit Blick auf das Gesamtjahr würden die Analysten im Vergleich zu 2021 einen Umsatzanstieg von 23 Prozent auf 35,73 Milliarden Dollar erwarten. Die Gewinnschätzungen würden sich auf 3,33 Dollar je Aktie (3,24 Dollar im Vorjahr) beziffern. Die bereinigte operative Marge solle im Vergleich zu 18,1 Prozent im Vorjahr auf 15,1 Prozent sinken.Bereits investierte Anleger bleiben dabei und beachten den Stopp bei 77 Dollar, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Starbucks-Aktie: