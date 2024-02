Tradegate-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (01.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Starbucks komme erst einmal nicht aus dem Knick. Hintergrund seien die aktuellen Quartalszahlen, die für einen Rücksetzer gesorgt hätten. Dazu komme ein Problem, dass bereits bei vielen anderen Unternehmen dieser Tage für Dämpfer gesorgt habe. Der Faktor China sei in dieser Gemengelage nur ein Teil des Puzzles.Mit den jüngsten Zahlen habe Starbucks enttäuscht. Das Umsatz-Wachstum um acht Prozent auf 9,4 Milliarden Dollar bleibe hinter den erwarteten 9,6 Milliarden Dollar zurück. Der Gewinn-Anstieg um 20 Prozent auf 0,90 Dollar je Aktie habe die Analysten-Prognose (0,93 Dollar je Aktie) ebenfalls nicht erfüllt. In den USA sei der Umsatz pro Filiale lediglich um fünf Prozent gestiegen. Laut Management würden wohl Werbe- und Rabattmaßnahmen nötig sein. Belastend bleibe auch das Gewerkschaftsthema, das bereits seit mehreren Quartalen brodele. In den USA möchten sich die Arbeiter organisieren. Starbucks wolle das verhindern.Viele Unternehmen würden dieser Tage nach einem guten kurstechnischen Lauf vor allem mit ihren verhaltenen Prognosen verschrecken. Auch in dieser Hinsicht sei Starbucks dabei gewesen: Die Prognose sei gesenkt worden. Erwartet werde nur noch ein Umsatzwachstum um vier bis sechs Prozent. Zuvor seien es fünf bis sieben Prozent gewesen. Vor allem das China-Geschäft bereite Probleme.Als "Aktionär"-Empfehlung liege Starbucks zweistellig im Plus. Anleger würden voraussichtlich jedoch Geduld benötigen: Große Sprünge seien angesichts der jüngsten Nachrichten eher nicht zu erwarten. Charttechnisch seien ebenfalls keine starken Impulse zu erwarten. Der jüngste Kursrücksetzer (nach einem kurzen Anstieg) wirkt jedenfalls nicht übertrieben, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Starbucks-Aktie. (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Starbucks-Aktie: