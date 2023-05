Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (04.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) langfristig kaufenswert.Satte neun Prozent sei es gestern nach den Zahlen letztendlich abwärts für den Starbucks-Kurs gegangen. Immerhin: Der Aufwärtstrend bei der Aktie seit Mitte 2022 sei noch ungebrochen. Inzwischen gebe es erste Analysten-Reaktionen auf die vorgelegten Ergebnisse und den Ausblick der Kaffeekette - ein Überblick.Morgan Stanley habe seine Empfehlung "halten" mit Kursziel 104,00 Dollar bestätigt. Starbucks habe zuletzt vor allem erfolgreich an den Margen geschraubt. Das US-Geschäft sei stark geblieben, während das internationale Geschäft ebenfalls überdurchschnittlich abgeschnitten habe, was teils auf die früher als erwartete Erholung in China zurückzuführen sei. Die Starbucks-Ergebnisse hätten zwar die Erwartungen der Wall Street übertroffen, aber das Aufwärtspotenzial sei nach der Bestätigung des Ausblicks begrenzt, habe Morgan Stanley geschrieben. "Es gab keine Änderung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2023, was angesichts der makroökonomischen Unsicherheit vernünftig ist, aber anscheinend entgegen der bisherigen Erwartungen, die Anleger aufgrund der jüngsten Trends gehabt haben könnten, wenig Spielraum nach oben für das zweite Halbjahr lässt."Wells Fargo hebe das Kursziel von 120 auf 125 Dollar an und bleibe bei "kaufen". Unter anderem habe das Ergebnis je Aktie, das prozentual zweistellig über der Konsensschätzung gelegen habe, beeindruckt. Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte gebe es zwar einige Unsicherheiten, aber der Ausblick wirke konservativ und die Schwäche der Aktie eine Kaufgelegenheit.Evercore ISI habe ebenfalls von 120 auf 125 Dollar erhöht und empfehle den Kauf. Die DZ BANK habe das Kursziel für Starbucks von 80 auf 95 Dollar angehoben, bleibe aber bei "verkaufen". Jefferies habe von 100 auf 110 Dollar erhöht und bleibe bei "halten".Langfristig bleibt die Aktie kaufenswert, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Starbucks Corp. (Analyse vom 04.05.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Starbucks.