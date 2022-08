Tradegate-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (03.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Café-Kette Starbucks habe im jüngsten Quartal trotz Belastungen in China deutlich mehr Umsatz gemacht. Die Erlöse seien in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um knapp 9 Prozent auf 8,2 Milliarden Dollar gewachsen. Das habe Starbucks am Dienstag nach US-Börsenschluss mitgeteilt.Allerdings hätten die Geschäfte nicht nur unter Verkaufseinbußen durch Covid-Lockdowns in China gelitten, wo der flächenbereinigte Absatz um 44 Prozent eingebrochen sei. Auch der starke Dollar, der Auslandseinnahmen nach Umrechnung in US-Währung schmälere, hätten die Quartalsbilanz belastet. Darüber hinaus habe Starbucks wesentlich höhere Kosten und Ausgaben verkraften müssen.Unter dem Strich habe das Unternehmen 912,9 Millionen Dollar verdient und damit gut 20 Prozent weniger als vor einem Jahr. Dennoch habe der Gewinn die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Die Aktie habe nachbörslich zunächst mit einem Kursanstieg um 1,3 Prozent reagiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link