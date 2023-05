NASDAQ-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (03.05.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse der Credit Suisse:Lauren Silberman, Analystin von der Credit Suisse, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) von 122 auf 128 USD.Die US-Kaffeehauskette habe ein beeindruckendes zweites Quartal mit überdurchschnittlichen Ergebnissen abgeliefert, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Trotz des starken Ergebnisses für das zweite Quartal halte Starbucks an seiner Prognose für das Gesamtjahr 2023 fest, die ein EPS-Wachstum von 15 % bis 20% vorsehe, was nach Ansicht der Credit Suisse eher auf Konservatismus als auf eine Änderung der zugrunde liegenden Fundamentaldaten in einem unsicheren makroökonomischen Umfeld zurückzuführen sei. Die Schweizer Bank sehe ein Aufwärtspotenzial für die Zahlen aufgrund eines besser als erwarteten US-Flow-Throughs und der anhaltenden Erholung in China. Die Erwartungen an die Starbucks-Aktie seien hoch gewesen und die Credit Suisse sehe in jedem Rückschlag eine Kaufgelegenheit für ein erstklassiges, qualitativ hochwertiges Wachstumsunternehmen.Lauren Silberman, Analystin von der Credit Suisse, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Votum für die Starbucks bestätigt und das Kursziel von 122 auf 128 USD angehoben. (Analyse vom 03.05.2023)