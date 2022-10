Börsenplätze Starbucks-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

84,24 EUR -6,24% (24.10.2022, 20:38)



NASDAQ-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

83,10 USD -6,22% (24.10.2022, 20:23)



ISIN Starbucks-Aktie:

US8552441094



WKN Starbucks-Aktie:

884437



Ticker-Symbol Starbucks-Aktie:

SRB



NASDAQ-Symbol Starbucks-Aktie:

SBUX



Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (24.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Starbucks-Aktie (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die politischen Entwicklungen in China am Wochenende hätten am Montag auf breiter Front für einen herben Crash bei China-Aktien gesorgt. Die Aktien von Alibaba, JinkoSolar, Baidu oder Pinduoduo würden zehn bis 25 Prozent fallen. Doch auch Unternehmen wie Starbucks würden massiv an Boden verlieren - das China-Risiko koste der Kaffeehauskette mehr als sechs Prozent.Hintergrund: Starbucks habe im September die bereits 6.000ste Filiale auf dem chinesischen Festland eröffnet. Trotz der harten Corona-Beschränkungen habe der Konzern hier mit starken Wachstumsraten gerechnet. Durch die zunehmende Machtkonzentration von Staatschef Xi Jinping würden künftig aber noch härtere Restriktionen und auch stärkere Spannungen zwischen China und den USA drohen - das könnte die Starbucks-Pläne zunichtemachen.Durch den Rücksetzer am Montag drohe die Starbucks-Aktie nun aus dem Seitwärtstrend der vergangenen Wochen nach unten wegzubrechen. Umso wichtiger werde in der kommenden Woche der Blick auf die Quartalszahlen. Am Donnerstag, den 3. November, öffne der Kaffeekonzern seine Bücher - dann werde sich auch zeigen, ob die China-Entwicklungen bereits Spuren hinterlassen würden.Grundsätzlich gelte: Das China-Risiko an der Börse werde immer größer. Nur hartgesottene Trader sollten hier aktuell zugreifen. Der Rücksetzer bei Starbucks zeige, welche Gefahr bestehe, doch der US-Konzern sollte langfristig trotzdem auf seinem Wachstumskurs bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.