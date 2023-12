Eine Fusion mit Eagle Bulk könnte dem Unternehmen potenziell mehr Spielraum geben, um höhere Raten durchzusetzen, aufgrund geringerer Konkurrenz. Wenn dies Realität werden würde und die Nachfrage stabil oder marginal höher bliebe, könnte sich das fast halbierte erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (Forward PE 5,9 vs. PE 9,5) gegenüber dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis ändern, wenn sich die Margen verbessern würden.



Kurzprofil Star Bulk Carriers Corp:



Star Bulk Carriers Corp (ISIN: MHY8162K2046, WKN: A2AM06, Ticker-Symbol: 4FAP, NASDAQ-Ticker: SBLK) ist eine in Griechenland ansässige globale Reederei. Das Unternehmen besitzt und betreibt eine Flotte von Schüttgutfrachtern. Die Schiffe des Unternehmens transportieren große Schüttgüter wie Eisenerz, Kohle und Getreide sowie kleinere Schüttgüter wie Bauxit, Düngemittel und Stahlprodukte. Die Flotte besteht aus 128 Schiffen mit einer Tragfähigkeit zwischen 52.247 und 209.537 dwt. Die Flotte des Unternehmens umfasst Newcastlemax-, Capesize-, Panamax-, Post-Panamax-, Kamsarmax-, Ultramax- und Supramax-Schiffe mit einer Gesamtkapazität von mehr als 14 Millionen Tonnen Tragfähigkeit (dwt) und einem Durchschnittsalter von etwa zehn Jahren.



Die Schiffe der Star Bulk Carriers Corp transportieren Mineralien von Nord- und Südamerika und Australien nach Ostasien, insbesondere nach China, aber auch nach Japan, Südkorea, Taiwan, Indonesien und Malaysia; Mineralien, Getreideprodukte und Stahl zwischen Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Australien und Indonesien und von diesen Gebieten nach China, Japan, Südkorea, Taiwan, den Philippinen, Malaysia und anderen. (12.12.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Star Bulk und Eagle Bulk auf dem Weg zu Fusion der größten US-Reederei - AktiennewsDas in den USA gelistete Star Bulk Carriers (ISIN: MHY8162K2046, WKN: A2AM06, Ticker-Symbol: 4FAP, NASDAQ-Ticker: SBLK) und Eagle Bulk Shipping haben sich für eine Fusion im Wert von 2,1 Milliarden US-Dollar entschieden, bei der Star Bulk Eagle Bulk in einer Aktientransaktion übernehmen wird, indem es etwa 17% mehr für die Aktien des Unternehmens bezahlt als den letzten Schlusskurs (mehr als 52 US-Dollar pro Aktie gegenüber 44,85 US-Dollar zum Handelsschluss), so die Experten von XTB.Die Aktionäre von Eagle Bulk würden 2,62 Star Bulk-Aktien erhalten. Die Fusion solle im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen sein.Star Bulk werde das größte an der US-Börse gelistete Unternehmen für Seefracht werden, mit einer Flotte von 169 verfügbaren Schiffen, die hauptsächlich aus mittelgroßen Containerschiffen bestünden. Beide Unternehmen seien auf den Transport von Trockengütern wie Stahl, Kohle, Kupfer und Getreide spezialisiert. Bis zu 97% der Einheiten beider Unternehmen seien mit modernen "Scrubbern" ausgestattet, um die Transportkosten zu reduzieren.Eagle konzentriere sich auf das Segment der mittelgroßen Trockengüter und verfüge über eine der größten Flotten von Bulk Carriern der Klasse Supramax/Ultramax weltweit. Es werde erwartet, dass das kombinierte Unternehmen zum 30. September 2023 über eine Gesamtliquidität von fast 420 Millionen US-Dollar und eine Nettoverschuldung von etwa 37% verfüge (weniger als 40% der Vermögenswerte des Unternehmens sollten mit Schulden finanziert werden).Beide Unternehmen würden ihre Dividendenpolitiken beibehalten, bis die Übernahme abgeschlossen sei. Star Bulk schätze, dass die Fusion in den 12 bis 18 Monaten nach Abschluss durch die Integration der kommerziellen Betriebe allein mindestens 50 Millionen US-Dollar an jährlichen Kosteneinsparungen und Umsatzsteigerungen generieren werde. Der CEO von Star Bulk habe mitgeteilt, dass die Fusion für das Unternehmen ein stärkeres finanzielles Profil bedeute und Synergien für die Branche bringe.Trotz der dynamischen Korrektur seit Anfang Dezember zeige der Trend für Star Bulk-Aktien auf H1 weiterhin nach oben, mit einem niedrigen RSI in der Nähe des 40-Punkte-Levels und dem Potenzial für ein bullisches Signal vom MACD. Die Aktie befinde sich an einer wichtigen kurzfristigen Unterstützung beim 38,2%-Fibonacci-Retracement, in der Nähe von 20 US-Dollar pro Aktie. Ein Halten dieser Unterstützung könnte den Weg zu neuen lokalen Höchstständen über 22 US-Dollar pro Aktie öffnen.Auf dem Tageschart sehe man, dass die gleitenden Durchschnitte SMA200 und SMA50 ein "Golden Cross" bilden würden. Wenn sich die Bildung einer dauerhafteren Trendwende seitens der Durchschnittswerte bestätigen würde, sei das Schlüsselniveau, auf das man achten sollte, die 38,2%-Fibonacci-Aufhebung der Aufwärtsbewegung seit Frühjahr 2020, in der Nähe von 20 US-Dollar pro Aktie.Trotz der erheblichen Probleme der Schifffahrtsindustrie nach der COVID-Euphorie weise StarBulk vor der Fusion ein relativ niedriges "Current Ratio" von weniger als 2 Punkten auf, was darauf hinweise, dass das Unternehmen alle Schulden leicht begleichen könne. Der Nettogewinn und der Umsatz hätten sich in den letzten drei Quartalen mehr oder weniger nicht verändert. Die Nettomargen seien zwar deutlich gesunken, lägen aber immer noch bei rund 22%, was mehr als zufriedenstellend sei.