StarBulk Carriers-Aktien im D1-Chart: Ein Rückgang unter den SMA200 und eine Kopf-Schulter-Formation, die einem Rückgang unter die Nackenlinie, die bei etwa 18 USD pro Aktie liege, vorausgehen könnte, würden auf dem Aktienchart des Unternehmens besorgniserregend aus sehen (Quelle: xStation5).



17,30 EUR +3,28% (17.05.2023, 09:16)



18,19 USD -0,71% (16.05.2023)



MHY8162K2046



A2AM06



4FAP



SBLK



Star Bulk Carriers Corp (ISIN: MHY8162K2046, WKN: A2AM06, Ticker-Symbol: 4FAP, NASDAQ-Ticker: SBLK) ist eine in Griechenland ansässige globale Reederei. Das Unternehmen besitzt und betreibt eine Flotte von Schüttgutfrachtern. Die Schiffe des Unternehmens transportieren große Schüttgüter wie Eisenerz, Kohle und Getreide sowie kleinere Schüttgüter wie Bauxit, Düngemittel und Stahlprodukte. Die Flotte besteht aus 128 Schiffen mit einer Tragfähigkeit zwischen 52.247 und 209.537 dwt. Die Flotte des Unternehmens umfasst Newcastlemax-, Capesize-, Panamax-, Post-Panamax-, Kamsarmax-, Ultramax- und Supramax-Schiffe mit einer Gesamtkapazität von mehr als 14 Millionen Tonnen Tragfähigkeit (dwt) und einem Durchschnittsalter von etwa zehn Jahren.



Die Schiffe der Star Bulk Carriers Corp transportieren Mineralien von Nord- und Südamerika und Australien nach Ostasien, insbesondere nach China, aber auch nach Japan, Südkorea, Taiwan, Indonesien und Malaysia; Mineralien, Getreideprodukte und Stahl zwischen Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Australien und Indonesien und von diesen Gebieten nach China, Japan, Südkorea, Taiwan, den Philippinen, Malaysia und anderen. (17.05.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Star Bulk Carriers: Positive Überraschung - AktiennewsDie Finanzergebnisse von Star Bulk Carriers (ISIN: MHY8162K2046, WKN: A2AM06, Ticker-Symbol: 4FAP, NASDAQ-Ticker: SBLK) für das erste Quartal haben Analysten sowohl hinsichtlich des Gewinns je Aktie als auch der Einnahmen positiv überrascht, so die Experten von XTB.Star Bulk sei einer der weltweit größten Betreiber von so genannten Trockenmassengutfrachtern, d. h. Schiffen, die trockene Rohstoffe (Stahl, Kupfer, Getreide usw.) befördern würden, sodass die Bewertung seiner Aktien stark von den Kosten und der Frachtnachfrage (wirtschaftliche Bedingungen) abhänge.Die Anleger hätten die Nachricht der Unternehmensleitung begrüßt, die in einem Kommentar mitgeteilt habe, dass sie die mittelfristigen Aussichten für den Massengutfrachtmarkt angesichts des vollen Auftragsbuchs des Unternehmens und der neuen Umweltvorschriften optimistisch einschätze. Das größte Risiko für das Unternehmen sei natürlich die Rezession.Star Bulk habe im ersten Quartal einen Nettogewinn von 45,9 Mio. USD gemeldet, das Unternehmen habe eine Quartalsdividende von 0,35 USD und ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 50 Mio. USD beschlossen.Im März und April habe das Unternehmen insgesamt 531.000 eigene Aktien zu Preisen von 21,12 USD und 20,74 USD pro Aktie zurückgekauft. Der aktuelle Marktpreis liege bei 18 USD.Star Bulk habe seit Anfang 2021 fast 1 Milliarde Dollar in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet. Die Pandemiezeit sei besonders ergiebig gewesen und habe zu einer Erholung der Frachtraten geführt, die seit 2022 rückläufig seien.Das Unternehmen erwirtschafte einen Großteil seiner Einnahmen im Verkehr zwischen Australien und China, sodass eine positive Dynamik in der chinesischen Wirtschaft die Rentabilität des Unternehmens steigern könnte. Andererseits sei der Aufschwung in China nach den gestrigen enttäuschenden Makrodaten wieder unsicher geworden.Aus der Studie des Unternehmens gehe hervor, dass die mit grünem Ammoniak betriebenen Schiffe von Star Bulk bereits 2028 Eisenerz von Australien nach Ostasien befördern und bis 2030 einen Anteil von 5% am Gesamtmarkt erreichen könnten.