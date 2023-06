Am 13. Juni 2022 hätten der MSCI World Index und der marktbreite US-Index S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) offiziell das Bärenmarktterrain (in US-Dollar gerechnet) erreicht. Die US-Inflation sollte im Juni ihren Höhepunkt erreichen, was allerdings erst ein paar Monate später zur Gewissheit geworden sei. Die FED habe in ihrer Sitzung am 16. Juni die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte angehoben, wodurch sich ihr Straffungszyklus beschleunigt habe und die Rezessionsängste zugenommen hätten. "Die Ölpreise hatten gerade ein Zwischenhoch bei 125 US-Dollar pro Barrel erreicht, die europäischen Erdgaspreise zogen erneut an und das US-BIP schrumpfte zum zweiten Mal in Folge", sage Grüner. "Anleger fragten sich, wie weit die Aktienkurse noch fallen würden. Der Bärenmarkt war rechnerisch besiegelt, also würde es sicher noch schlimmer werden!"



Wie so oft sei es anders gekommen



Allerdings seien die Aktienmärkte von diesem Zeitpunkt an nicht mehr wirklich viel gesunken. In Euro gerechnet sei der Tiefpunkt bereits erreicht gewesen, die Geduld der US-Investoren sei im Oktober nochmal auf eine harte Probe gestellt worden, als der MSCI World Index 26,1 Prozent unter seinem Jahreshoch notiert habe. "Grundsätzlich erfolgte allerdings Richtung Jahresende eine Erholungsrally, die im ersten Halbjahr 2023 ihre dynamische Fortsetzung fand", analysiere Grüner. "Und wann wurde der offizielle Startschuss für den neuen Bullenmarkt abgefeuert? Richtig - gar nicht, wie immer!" Eher hätten Experten eine Bärenmarktrally vermutet, angesichts zahlreicher ungelöster Probleme. Aus Grüners Sicht habe es sich dabei um den typischen Pessimismus des Unglaubens gehalten, der frühe Phasen eines Bullenmarkts typischerweise präge. Für eine dynamische Aufwärtsbewegung brauche es keine perfekten Daten und es müssten nicht alle Probleme verschwinden - es sei völlig ausreichend, dass die Realität besser ausfalle als befürchtet.



Fazit



"Überzogene Ängste vor politischen und wirtschaftlichen Risiken haben es der Realität ermöglicht, trotz aller Probleme positiv zu überraschen - dies war sozusagen der heimliche Startschuss für einen neuen Bullenmarkt", resümiere Grüner. "Lassen Sie sich beim Blick nach vorne nicht von prozentualen Bewegungen oder ‚gängigen‘ Meinungen ablenken - die Diskrepanz zwischen Erwartungshaltung und Realität bleibt eine wichtige Triebfeder für die zukünftige Entwicklung." Und solange die Stimmung grundsätzlich pessimistisch bleibe, politische Pattsituationen vorherrschen würden und sich die Wirtschaft robuster entwickele als erwartet, sei von diesem Bullenmarkt noch einiges zu erwarten. (23.06.2023/ac/a/m)





Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Angesichts steigender Märkte stellen sich viele Anleger die Frage, ob der Begriff eines "offiziellen Bullenmarkts" mittlerweile gerechtfertigt ist, so die Experten von Grüner Fisher Investments im aktuellen Kapitalmarktausblick."Der breit aufgestellte MSCI World Index hat in US-Dollar aktuell mehr als 20 Prozent zum vorangegangenen Tiefpunkt im Oktober 2022 zugelegt, vermutlich keimt die Diskussion gerade aufgrund dieses prägnanten Schwellenwerts auf - denn die grundsätzliche Marktstimmung bleibt weiterhin recht pessimistisch", bilanziere Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments. Für Euro-Anleger ergebe sich ein etwas anderes Bild, hier habe der MSCI World Index bereits im Juni 2022 sein Zwischentief markiert, im Gegenzug sei die Erholungsbewegung seit Oktober aufgrund einer leichten Euro-Stärke nicht ganz so dynamisch ausgefallen. In jedem Fall gelte: Steigende Börsen würden die Frage aufwerfen, wo die Reise grundsätzlich hingehe.