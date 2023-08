Letztlich würden die Problemzonen das Bild Deutschlands dominieren. Bei der Digitalisierung würden der Infrastrukturausbau und die Umsetzung in den Unternehmen zu schleppend verlaufen. Hinzu würden zu hohe Energie- und Arbeitskosten, ein Arbeitskräftemangel und eine zu hohe Steuerbelastung kommen.



Die Ergebnisse unserer Analyse decken sich auch mit einer aktuellen Unternehmensumfrage von Kantar im Produzierenden Gewerbe, so die Analysten der DekaBank. Mit einer Schulnote von 3,3 werde dem Standort nur ein mittelmäßiges Zeugnis ausgestellt. Überdurchschnittlich würden dabei die Nähe zu Absatzmärkten, die Infrastruktur und Verkehrsanbindung sowie die politischen Rahmenbedingungen abschneiden.



Großzügig könne man die Bewertung der Digitalisierung, des Lohnkostenniveaus und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch als durchschnittlich bezeichnen. Klar unterdurchschnittlich würden die Verfügbarkeit von Fachkräften, die Energiepreise- und Verfügbarkeit sowie die regulatorischen Rahmenbedingungen abschneiden. Insgesamt würden 61% der befragten Unternehmen die Standortbedingungen in den nächsten Jahren als weniger oder gar nicht attraktiv einschätzen.



Umfragen und Indikatoren würden ein Bild akuten, politischen Handlungsbedarfs zeichnen. Zu lange habe man sich auf den Lorbeeren der Agenda-Reformen ausgeruht. Das sei zu wenig, denn im internationalen Standortwettbewerb bedeute Stillstand Rückschritt, weil viele konkurrierende Standorte an einer Verbesserung der Produktionsbedingungen arbeiten würden. Derzeit bestehe die große Gefahr, dass die Standortdiskussion hinter den Herausforderungen der Klimapolitik aus dem Blick gerate, zumal der Druck seitens der Wähler angesichts der geringen Arbeitslosigkeit noch nicht hoch genug sei. Solange die Politik aber nicht handele, müsse man sich auf eine Phase schwachen Wachstums einstellen. Bonjour Tristesse! (23.08.2023/ac/a/m)





