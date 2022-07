Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (06.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Lithium-Unternehmens Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Lithium-Aktien seien zuletzt unter Druck. Grund dafür sei offensichtlich eine Studie von Goldman Sachs, in der man sage, dass die Zukunftsaussichten nicht so rosig seien und dass es zu einem Überangebot kommen werde. Branchenweit gebe es aber eine ganz andere Auffassung der Entwicklung. Experten würden die Meinung von Goldman Sachs für sehr unzutreffend halten. Nichtsdestotrotz habe es Eindruck in einem Markt hinterlassen, der ohnehin extrem nervös gewesen sei.Bei Standard Lithium-Aktie habe es zudem Angriffe von Shortsellern gegeben, die mittlerweile von dem Unternehmen gekontert worden seien. Wer es etwas spekulativer mag, kann bei der Standard Lithium-Aktie zugreifen - hier gibt es Potenzial, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.07.2022)