Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (06.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem sich der Kurs von Standard Lithium seit Jahresanfang in einer Spanne von 2,70 Euro und 4,50 Euro bewegt habe, gebe es am Mittwoch positive Nachrichten seitens der Kanadier, die die Aktie wieder zum oberen Rand der Spanne führen könnten, das seien die Gründe.Standard Lithium habe positive Ergebnisse zur endgültigen Machbarkeitsstudie für eine Lithium-Extraktionsanlage in einem LANXESS-Werk in den USA vermeldet. Dabei solle das Lithiumcarbonat durch Extraktion aus Smackover-Sole von LANXESS erfolgen. Es werde damit gerechnet, dass die Anlage mit der Produktion von Lithiumcarbonat in 2026 starte.Die Nachrichten würden von der Börse honoriert, in einem eher schwachen Marktumfeld, lege die Aktie derzeit fünf Prozent zu. Für die Umsetzung der Pläne würden Gesamtinvestitionen von rund 365 Millionen Dollar veranschlagt. Es werde mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 5.400 Tonnen gerechnet, die Mindestbetriebsdauer solle 25 Jahre betragen.Trotz allem ist die Standard Lithium-Aktie als sehr spekulativ einzuordnen, aus diesem Grund sollten Anleger bei einem Investment mit einem Stopp arbeiten, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link