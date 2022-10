Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

4,156 EUR +0,87% (31.10.2022, 16:53)



TSX Venture-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

5,62 CAD +1,08% (31.10.2022, 16:39)



ISIN Standard Lithium-Aktie:

CA8536061010



WKN Standard Lithium-Aktie:

A2DJQP



Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

S5L



TSX Venture-Symbol Standard Lithium-Aktie:

SLI



Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (31.10.2022/ac/a/a)





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Millennium International Management LP hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Standard Lithium weiter spürbar an:Die Hedgefonds-Manager von Millennium International Management LP bleiben im Attacke-Modus gegen die Aktien des Lithium-Unternehmens Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI).Die Leerverkäufer von Millennium International Management LP haben am 28.10.2022 ihre Netto-Short-Position von 0,65% auf 0,76% der Aktien von Standard Lithium ausgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Standard Lithium-Aktien:Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,76% der Standard Lithium-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Standard Lithium-Aktie: