Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (14.02.2023/ac/a/a)



Newport Beach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von Analyst Joe Reagor von Roth MKM:Joe Reagor, Analyst von Roth MKM, stuft die Aktie von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) weiterhin mit dem Rating "buy" ein.Joe Reagor aktualisiere das Modell für die Aktie, um sie besser auf den aktuellen Markt anzupassen, und weise auch auf die mögliche zeitliche Verzögerung der ersten Produktion aus der ersten kommerziellen Anlage des Unternehmens hin, da der Prozess des Abschlusses der Verhandlungen über den Zugang zu Land mit LANXESS länger als erwartet gedauert habe.Roth MKM bleibe jedoch längerfristig positiv für die Aktie gestimmt und sehe eine Reihe positiver Katalysatoren am Horizont, da Standard Lithium seine Projekte in Richtung Entwicklung vorantreibe.Joe Reagor, Analyst von Roth MKM, stuft die Aktie von Standard Lithium unverändert mit "buy" ein. Das Kursziel werde aber von 16 auf 9 USD nahezu halbiert. (Analyse vom 13.02.2023)Börsenplätze Standard Lithium-Aktie: