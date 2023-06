Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

3,994 EUR +2,15% (19.06.2023, 13:09)



TSX Venture-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

5,65 CAD -0,18% (16.06.2023)



ISIN Standard Lithium-Aktie:

CA8536061010



WKN Standard Lithium-Aktie:

A2DJQP



Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

S5L



TSX Venture-Symbol Standard Lithium-Aktie:

SLI



Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (19.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Finanzdienstleistungsunternehmen Eight Capital sehe für Standard Lithium weiteres Potenzial und vergebe ein "buy"-Rating. Auch das Chartbild helle sich mit Zugewinnen auf. Damit sei der Weg für eine weitere Erholung frei. Anleger sollten daher einen Blick auf das kanadische Chemieunternehmen riskieren.Das Analysehaus Eight Capital habe die Einstufung für Standard Lithium mit Blick auf die zahlreichen positiven Entwicklungen des Unternehmens mit einem Kursziel von zwölf Dollar auf "buy" belassen. Dies entspreche einer möglichen Kursverdopplung. "Standard Lithium befindet sich in der Endphase einer endgültigen Machbarkeitsstudie für sein Lanxess-Projekt, das gegen Ende des zweiten Quartals dieses Jahres abgeschlossen werden soll", so Analyst Anoop Prihar. Er gehe davon aus, dass das Lanxess-Projekt in Anbetracht eines höheren Verkaufspreises weiterhin sehr profitabel sein dürfte.Charttechnisch sei den Bullen der nachhaltige Sprung über die Oberseite des seit November 2021 gültigen Abwärtstrendkanal und über den GD200 gelungen. Somit seien weitere Kursgewinne wahrscheinlich. Die Bullen würden dabei Rückenwind vom Supertrend-Indikator erhalten. Als nächste Hürde stehe jetzt das Februar-Hoch bei 6,65 Dollar an. Gelinge der Ausbruch, stehe das August-Hoch 2022 bei 8,59 Dollar im Fokus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Standard Lithium-Aktie: