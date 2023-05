Börsenplätze Standard Lithium-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

3,432 EUR +8,06% (10.05.2023, 15:24)



TSX Venture-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

4,64 CAD +2,88% (09.05.2023, 22:00)



ISIN Standard Lithium-Aktie:

CA8536061010



WKN Standard Lithium-Aktie:

A2DJQP



Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

S5L



TSX Venture-Symbol Standard Lithium-Aktie:

SLI



Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (10.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Ausgabe "Maydorns Meinung" die Aktie von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) unter die Lupe.Das lasse aufhorchen und setze die gesamte Lithiumbranche unter Strom: Die beiden Lithiumproduzenten Allkem (Australien) und Livent (USA) wollten fusionieren. Durch den Zusammenschluss werde aus dem fünft- und dem zehntgrößten Lithiumproduzenten entstehe die neue Nummer 3 der Welt.Auch wenn der 10 Mrd. USD schwere Deal noch längst nicht durch sei und vielleicht sogar noch andere Bieter für Livent auftauchen würden, so werde es mit Sicherheit nicht der letzte gewesen sein. Im Gegenteil, er könnte der Auftakt für eine längst überfällige Konsolidierungs- und Übernahmewelle im Lithiumsektor sein, der insbesondere im Explorationsbereich stark fragmentiert sei. Von den mehreren hundert börsennotierten Lithium-Explorern würden allerdings nur die aussichtsreichsten im Fokus stehen.Zu ihnen gehöre zweifellos Standard Lithium. Schon seit zwei Jahren laufe die Pilotproduktion erfolgreich, ab 2025 könne dann im großen Stil produziert werden. Vielleicht sogar schon eher, denn durch eine neue Kooperation mit dem Partner Koch Technology Solutions könne es schneller gehen. Darüber hinaus sei noch in diesem Monat mit weiteren Nachrichten hinsichtlich der Projektentwicklung und vielleicht auch der Einbindung neuer Partner zu rechnen.Die zwischenzeitlich viel zu tief gefallene Aktie von Standard Lithium habe zuletzt wieder nach oben gedreht und dürfte jetzt relativ zügig zumindest wieder Kurse von über 4, vermutlich sogar über 5 Euro sehen. Mittelfristig seien bei Standard Lithium weiterhin zweistellige Kurse möglich - und auch alles andere als unwahrscheinlich, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Ausgabe "Maydorns Meinung". (Analyse vom 10.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link