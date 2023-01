London Stock Exchange-Aktienkurs Standard Chartered-Aktie:

Standard Chartered Bank (ISIN: GB0004082847, WKN: 859123, Ticker-Symbol: STD, London: STAN, Nasdaq OTC-Symbol: SCBFF) gelistet an der London Stock Exchange im FTSE 100, ist ein Finanzunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in London und Operationen in vielen Ländern, insbesondere in Asien und Afrika. Seinen Hauptumsatz erwirtschaftet das Unternehmen nicht in Großbritannien, sondern in Hongkong, Südkorea, Indien und anderen Teilen Asiens. (05.01.2023/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Standard Chartered: Aktie legt aufgrund von Übernahmegerüchten zu - AktiennewsDie Aktien von Standard Chartered (ISIN: GB0004082847, WKN: 859123, Ticker-Symbol: STD, London: STAN, Nasdaq OTC-Symbol: SCBFF) steigen heute um über 10%, so die Experten von XTB.Der Kursanstieg sei durch die Nachricht ausgelöst worden, dass die First Abu Dhabi Bank ein Übernahmeangebot für Standard Chartered prüfe. Die First Abu Dhabi Bank habe jedoch auf diese Gerüchte reagiert und habe erklärt, dass sie keine Gespräche mehr mit Standard Chartered führe und kein Übernahmeangebot für das Unternehmen mehr prüfe. Die Aktie habe seitdem einen Großteil der Gewinne wieder abgegeben. Die Aktie sei am Tag um rund 20% höher gehandelt worden, habe diesen Anstieg aber inzwischen auf rund 10% reduziert.Ein Blick auf den Wochenchart von Standard Chartered zeige einen massiven Kurssprung. Die Aktie sei über den Widerstandsbereich von 7,10 GBP gesprungen und habe ihren Aufwärtstrend fortgesetzt, bis sie ein Tageshoch knapp unter 8,00 GBP erreicht habe. Die Aktie habe einige Gewinne abgegeben, nachdem die First Abu Dhabi Bank die Gerüchte zurückgewiesen habe. Aus technischer Sicht werde viel davon abhängen, ob der Kurs oberhalb der Zone von 7,10 GBP bleibe oder darunter zurückfalle.Tradegate-Aktienkurs Standard Chartered-Aktie:7,90 EUR +3,95% (05.01.2023, 14:48)