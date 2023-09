Die EZB habe ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum im Euroraum aufgrund der zunehmenden Auswirkungen der straffen Geldpolitik auf die inländische Nachfrage und des schwächer werdenden internationalen Handelsumfelds erheblich gesenkt. Sie würden nun erwarten, dass die Wirtschaft des Euroraums im Jahr 2023 um 0,7%, im Jahr 2024 um 1% und im Jahr 2025 um 1,5% wachse, habe es weiter geheißen. Damit erwarte die Notenbank ganz offiziell mindestens bis zum Ende des Jahres 2025 eine Stagflation in der Eurozone. Der Goldpreis sei zwar gemeinsam mit dem Euro kurz nach der Verkündung des Zinsschrittes abgetaucht, doch habe fast exakt an der 1.900-USD-Marke gedreht und den Tag sogar positiv beendet.



Eine längerfristig anhaltende Stagflation sei vermutlich das bullishste Szenario, das es für Gold geben könne. Das letzte Mal habe es dieses Phänomen in den 1970er-Jahren gegeben, damals habe sich der Goldpreis innerhalb weniger Jahre vervielfacht. Davon würden insbesondere die Aktien der Produzenten profitieren, da sie einen Hebel auf den Rohstoff darstellen würden. "Der Aktionär" setze auf den großen Produzenten Agnico-Eagle Mines (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, Toronto Stock Exchange-Symbol: AEM, NYSE-Symbol: AEM). Wer es spekulativer möchte, greife zum Jahrestipp Equinox Gold (ISIN: CA29446Y5020, WKN: A2PQPG, Ticker-Symbol: 1LRC, Toronto Stock Exchange-Symbol: EQX).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die EZB habe am Donnerstagnachmittag die Leitzinsen im Euroraum erneut um 25 Basispunkte angehoben, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Zentralbank habe zudem die Wachstumsprognose gesenkt und die Inflationserwartungen erhöht, wodurch eine länger anhaltende Stagflation in Europa praktisch sicher sei. Entsprechend positiv habe der Goldpreis reagiert."Die makroökonomischen Prognosen für den Euroraum im September sehen eine durchschnittliche Inflation von 5,6% im Jahr 2023, 3,2% im Jahr 2024 und 2,1% im Jahr 2025 vor. Dies ist eine Aufwärtsrevision für 2023 und 2024 und eine Abwärtsrevision für 2025", habe es in der geldpolitischen Erklärung der Notenbank geheißen.