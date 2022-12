Dadurch, dass der Kurs das November-Hoch bei 1.786,53 Dollar nach einer mehrtägigen Konsolidierung hinter sich habe lassen können, habe er eine fünfwellige Aufwärtsbewegung komplettiert. Ein solcher Fünf-Weller gebe laut Elliott-Wellen-Theorie die Trendrichtung vor. Deshalb sollte man aus charttechnischer Sicht von einem Ende der zweijährigen Korrektur ausgehen.



Auf eine solche Impulsbewegung folge in der Regel eine dreiwellige Korrektur. Diese könne bis 1.680 Dollar gehen, ohne das Trendwende-Szenario zu negieren. In der anschließenden Aufwärtsbewegung wären aus technischer Sicht Preise über 1.900 Dollar die logische Folge.



Auch das makro-ökonomische Umfeld könnte für Gold nicht besser sein. Laut den Aussagen der FED beziehungsweise deren Vorsitzenden Jerome Powell werde der nächste Zinsschritt bei 50 Basispunkten liegen. Der darauffolgende werde voraussichtlich 25 Basispunkte betragen.



Damit sei ein Ende des Zinsanhebungszyklus in Sicht, wodurch die Dollar-Stärke weiter abnehmen sollte. Diese sei in den vergangenen Monaten der Hauptbelastungsfaktor für den Goldpreis gewesen. Gleichzeitig verharre die Wirtschaft in einer so genannten Stagflation, da das Wirtschaftswachstum mit prognostizierten 2,8 Prozent deutlich unter der Inflationsrate von derzeit 7,7 Prozent liege. Historisch betrachtet würden die Edelmetallpreise in diesem Umfeld deutlich überproportional zu anderen Asset-Klassen steigen.



Es könnten im wahrsten Sinne des Wortes goldene Zeiten bevorstehen. (02.12.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) hat seine Rally in den letzten beiden Tagen fortgesetzt, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach einer kurzen Konsolidierung am September-Hoch habe das Edelmetall am Donnerstag gleich mehrere wichtige Widerstände gebrochen und stehe nun an der 1.800-Dollar-Marke. Dieser makro-ökonomische Faktor deute darauf hin, dass der Goldpreis deutlich steigen werde.Etwa zwei Wochen habe es gedauert, bis der Goldpreis seine Konsolidierung abgeschlossen habe. Bereits am Mittwoch habe er mit einem Sprung über die 1.760-Dollar-Marke die Seitwärtszone der letzten Handelstage verlassen. Anschließend sei ein neues Monatshoch gefolgt und der Preis habe sogar den GD200 bei 1.795,80 Dollar überwunden.