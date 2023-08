Während der Konsum die Wirtschaftsaktivität in weiten Teilen dieses Jahres gestützt habe, habe Day angemerkt, dass die Verbraucher ihre Covid-Ersparnisse aufgebraucht hätten. Ein Indiz dafür sei, dass die Kreditkartenschulden im zweiten Quartal stark angestiegen seien.



Anfang dieses Monats habe die New York FED berichtet, dass die Verbraucherschulden zwischen April und Juni um eine Billion Dollar gestiegen seien.



Day habe darauf hingewiesen, dass die Verbraucher nicht nur Schulden genutzt hätten, um ihre Ausgaben zu decken, sondern auch höheren Zinsen aufgrund der aggressiven Straffung der Federal Reserve ausgesetzt seien. Er habe hinzugefügt, dass dies nicht die Signale seien, die man in einer gesunden Wirtschaft sehen möchte.



"Aufgrund von Jahrzehnten mit niedrigen Zinsen und staatlichen Covid-Geldern waren die Verbraucher finanziell ziemlich gut aufgestellt, aber das bedeutet nur, dass es eine längere Zeit dauert, bevor wir in eine Rezession geraten", habe er gesagt. "In einem Jahr haben die Verbraucher alle ihre Ersparnisse aufgebraucht und nehmen nun Rekordschulden auf, während die Zinsen extrem hoch bleiben."



Die Rezessionssorgen scheinen bei den meisten Marktteilnehmern weiter zu verfliegen, so Michael Diertl von "Der Aktionär". Doch die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass es - wenn auch nicht in den nächsten Wochen - zu einer Rezession in den USA kommen werde. Etwas Gold im Portfolio schade deshalb definitiv nicht. Wer lieber auf Aktien setzt, greift zur laufenden AKTIONÄR-Empfehlung Agnico-Eagle Mines (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, Toronto Stock Exchange-Symbol: AEM, NYSE-Symbol: AEM). (24.08.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die US-Wirtschaft hat sich im ersten Halbjahr 2023 recht gut behauptet, was einige Ökonomen veranlasst, ihre Prognosen zu ändern und eine mögliche Rezession auszuschließen, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Ein Marktstratege sei jedoch der Meinung, dass die Wirtschaftskraft in den USA bis zum Jahresende weiter an Stärke verlieren werde.In einem Interview mit Kitco News habe Adrian Day, Präsident von Adrian Day Asset Management, gesagt, dass einige Ökonomen die aktuelle Stärke der Wirtschaft und die Widerstandsfähigkeit der Verbraucher überschätzen würden.