Xetra-Aktienkurs Stabilus-Aktie:

62,40 EUR -0,64% (02.02.2023, 10:35)



Tradegate-Aktienkurs Stabilus-Aktie:

63,40 EUR +0,63% (02.02.2023, 10:04)



ISIN Stabilus-Aktie:

DE000STAB1L8



WKN Stabilus-Aktie:

STAB1L



Ticker-Symbol Stabilus-Aktie:

STM



Kurzprofil Stabilus SE:



Stabilus (ISIN: DE000STAB1L8, WKN: STAB1L, Ticker-Symbol: STM) ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen wie Mobilität, Gesundheit, Freizeit, Möbel, Energie, Bau, Industriemaschinen und Automatisierung. Auf der Grundlage von mehr als acht Jahrzehnten Erfahrung bietet Stabilus zuverlässige und innovative Lösungen, die das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die von Stabilus entwickelten Technologien zur Dämpfung sowie Schwingungsisolierung können individuell an den Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet werden und bieten Schutz vor Stößen, Vibrationen und Lärm. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktionsnetzwerk in elf Ländern mit weltweit mehr als sechstausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 1,1 Mrd. EUR. Darüber hinaus ist Stabilus in mehr als fünfzig Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum durch Regionalbüros und Vertriebspartner vertreten. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im MDAX-Index vertreten. (02.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Stabilus: Geschäfte laufen weiter rund - AktienanalyseDie Geschäfte des Industrie- und Autozulieferers Stabilus (ISIN: DE000STAB1L8, WKN: STAB1L, Ticker-Symbol: STM) laufen weiter rund, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im ersten Quartal 2022/23 seien die Erlöse um 19,3 Prozent auf 290,7 Mio. Euro geklettert. Auch das operative Ergebnis habe zugelegt - mit elf Prozent auf 32,6 Mio. Euro allerdings weitaus weniger dynamisch als der Umsatz. Die entsprechende Marge sei daher um 0,8 Prozentpunkte auf 11,2 Prozent zurückgegangen. Der Nettogewinn sei wegen höherer Finanzierungskosten vor allem infolge von Wechselkursschwankungen sogar um 14 Prozent auf 15,5 Mio. Euro gesunken. Dennoch sei das Unternehmen weiterhin davon überzeugt, im Gesamtjahr eine Umsatzrendite zwischen 13 und 14 Prozent erzielen zu können, nach 14,0 Prozent im Vorjahr. Auch die Prognose für die Erlöse sei bekräftigt worden: Sie sollten zwischen 1,1 und 1,2 Mrd. Euro landen. 2021/22 habe Stabilus dank kräftiger Zuwächse in der Sparte Automotive Powerise den Umsatz um 19 Prozent auf 1,12 Mrd. Euro gesteigert.Auch Analysten wie Akshat Kacker von der US-Bank JPMorgan sähen den Margenrückgang zu Jahresbeginn gelassen. Er gehe davon aus, dass sich die Profitabilität in den kommenden Quartalen Schritt für Schritt verbessern dürfte - und verweise dabei auf die gute Marktposition des Konzerns sowie die niedrigen Preise seiner Produkte. Dadurch sollte Stabilus in der Lage sein, die steigenden Kosten an die Kunden weitergeben zu können, so sein Fazit. Er sehe denn auch keinen Grund, von seiner Kaufempfehlung mit Kursziel 74 Euro abzurücken. (Ausgabe 04/2023)Börsenplätze Stabilus-Aktie: