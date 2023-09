Linz (www.aktiencheck.de) - Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des Verarbeitenden Gewerbes in China bleibt auch im August unter dem neutralen Stand von 50, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Der Wert von 49,7 für August könnte jedoch auf eine Stabilisierung der chinesischen Wirtschaft hindeuten. Ausschlaggebend für diese Annahme stelle die Wertverbesserung um 0,4 im Vergleich zum Vormonat dar. Nichtsdestotrotz verliere der Dienstleistungssektor, welcher als Schlüsselfaktor zur Erholung Chinas nach der Pandemie gegolten habe, weiter an Fahrt. Der EUR/CNY (Chinesischer Renminbi Yuan)-Kurs notiere derzeit um 7,8760. (01.09.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.