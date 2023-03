Wenngleich die Maßnahme bei Credit Suisse Wirkung gezeigt habe und die Gefahr eines systemischen Schocks damit gebannt scheine, so rücke die Bedeutung der Anleihebestände der Banken verstärkt in den Fokus, welche im Zuge der aggressiven geldpolitischen Normalisierung unter Druck - und in den Büchern der Banken damit "unter Wasser" geraten seien. Solange diese bis Laufzeitende gehalten würden, müssten deren Kursverluste ergebnisseitig nicht erfasst werden. Ein notwendiges Freispielen von Liquidität, beispielsweise im Falle eines massiven Abzugs von Kundeneinlagen, könne aber ein Aufdecken dieser Verluste erfordern. Vor diesem Hintergrund sei die Zinssitzung der EZB am Nachmittag dann mit Spannung verfolgt worden. Diese habe trotz der Nervosität an den Finanzmarkten dennoch an der angekündigten Erhöhung des Leitzinses um 50 Basispunkte festgehalten und damit signalisiert, sich weiterhin gegen die zu hohe (Kern)inflation stemmen zu wollen. Zum weiteren Zinspfad sei keine klare Aussagen gemacht worden, diesen wolle man vielmehr von den Wirtschaftsdaten und Finanzmarktbedingungen in den kommenden Monaten abhängig machen. Im Hinblick auf die aktuellen Finanzmarktturbulenzen habe die EZB Bereitschaft signalisiert, falls notwendig, dem Bankensektor Liquidität bereitzustellen.

In den USA seien abermals kleinere Regionalbanken unter Druck gestanden. Epizentrum des Bebens sei die First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) gewesen, die zwischenzeitlich 37% im Minus notiert habe. Geschlossen habe das Institut letztlich dann rund 10% im Plus, weil 15 andere Banken US-Banken, darunter Größen wie z.B. JPMorganChase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM), Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC), Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) oder Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC), zur Rettung der Bank angetreten seien. Die Übernahme, welche in Abstimmung mit dem US-Finanzministerium erfolgt sei, ehe vor, dass die Gruppe der First Republic Bank Liquidität im Umfang von USD 30 Mrd. bereitstelle. Die wichtigsten US-Leitindizes hätten daraufhin kräftig angeschoben und allesamt deutlich im Plus geschlossen. An den Rentenmärkten seien erratische Bewegungen ausgeblieben. Die Wahrscheinlichkeit eines 25-Basispunkte-Zinsschritts bei der nächsten FED-Zinssitzung am kommenden Mittwoch werde derweil wieder bei rund 80 Prozent gesehen.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen geschlossen freundlich zeigen.



An den Rohstoffmärkten habe sich Öl nach den Verlusten an den Vortagen gestern wieder etwas fester gezeigt. Alles in allem belaste die gestiegene Rezessionsangst infolge der Turbulenzen im Bankensektor die Notierungen. Gold habe sich nach den kräftigen Vortagesgewinnen wenig verändert gezeigt und notiere heute Morgen bei rund USD 1.920 je Unze. (17.03.2023/ac/a/m)





