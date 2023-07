Die kürzlich angekündigten Preiserhöhungen würden sich möglicherweise nicht sehr positiv auf die Ergebnisse des Unternehmens für Q3 2023 auswirken. Tatsächlich könnten die Auswirkungen dieser Preiserhöhungen in diesem Quartal sogar negativ sein! Das liege daran, dass Spotify eine einmonatige Schonfrist für Bestandskunden anbiete, bevor die höheren Preise in Kraft treten würden. Das bedeute, dass die höheren Preise erst im letzten Monat des dritten Quartals 2023 wirksam würden, und sollten sie sich für die Kunden als entmutigend erweisen und sie dazu veranlassen, die Spotify-Dienste abzubestellen, könnten die Nettoauswirkungen im dritten Quartal 2023 auf die Ergebnisse negativ sein. Es sei jedoch anzumerken, dass Apple und Amazon die Preise für ihre Musiktarife ebenfalls um 1 bis 2 US-Dollar pro Monat erhöhen würden und dies nicht zu einer größeren Abwanderung von Kunden geführt habe. Die Auswirkungen der höheren Preise auf den Spotify-Umsatz dürften ab Q4 2023 (erstes volles Quartal mit höheren Preisen) deutlich positiv sein.



Q3 2023 Prognose:



- Monatlich aktive Nutzer: 572 Millionen gegenüber 548 Millionen erwartet



- Premium-Abonnenten insgesamt: 224,0 Millionen gegenüber 223,5 Millionen erwartet



- Umsatz: 3,3 Mrd. EUR gegenüber 3,42 Mrd. EUR erwartet



- Betriebsverlust: -45 Mio. EUR gegenüber -83,6 Mio. EUR erwartet



- Bruttomarge: 26% gegenüber 25,9% erwartet



Das Wachstum der Spotify-Nutzerbasis habe sich wieder beschleunigt. (Quelle: Bloomberg, XTB)



Die letzten Tage seien alles andere als positiv für Spotify-Aktionäre gewesen, denn die Aktie sei um mehr als 20% von ihrem jüngsten lokalen Höchststand gefallen. Wie die Experten bereits erwähnt hätten, habe es sich bei dem Ausverkauf jedoch höchstwahrscheinlich um einen "Sell-the-fact"-Move nach der Bestätigung der Preiserhöhungen gehandelt. Die Aussichten für das Geschäft des Unternehmens seien gar nicht so schlecht, vor allem angesichts der Prognosen, dass die Nutzerzahlen weiterhin stark ansteigen würden und die Preise erhöht würden.



Ob sich dieser positive Ausblick bewahrheite, werde davon abhängen, ob höhere Tarifpreise zu einer Abwanderung der Nutzer führen würden. Da die Abwanderungsraten im Musik-Streaming-Geschäft jedoch niedrig seien und die Hinweise der Spotify-Konkurrenten darauf hindeuten würden, dass die Kunden unempfindlich gegenüber Preiserhöhungen seien, sehe die Zukunft für das Unternehmen vielversprechend aus. Dennoch sei anzumerken, dass die starke Dynamik des Nutzerwachstums Spotify nicht dabei helfen werde, Investoren anzuziehen, wenn das Unternehmen die Kosten nicht besser in den Griff bekomme oder zumindest einige Anzeichen für eine Verbesserung auf dem Weg zur Rentabilität zeige.



Ein Blick auf das Chart von Spotify Technologies (SPOT.US) im H1-Intervall zeige, dass die Aktie vor kurzem über die obere Begrenzung des Aufwärtskanals ausgebrochen sei, aber die Bullen hätten ihr Momentum nicht aufrechterhalten können, und die Aktie habe nach der Nachricht über die Preiserhöhung begonnen zu fallen. Der Aktienkurs habe sich in den Bereich der Handelsspanne zurückgezogen und sei später unter diese gesunken. Die Rückgänge seien im Bereich von 140 USD gestoppt worden, und die Aktie habe begonnen, sich von den Verlusten zu erholen. Die Kursgewinne seien am 23,6%-Retracement des Ausverkaufs im Bereich von 149,50 USD gestoppt worden, aber die aktuellen vorbörslichen Notierungen würden darauf hindeuten, dass der Kurs heute über der 151,00 USD-Marke eröffne. Die erwähnte 149,50-Dollar-Zone werde jedoch als kurzfristige Unterstützung fungieren, während der 155-Dollar-Bereich, der durch das 38,2%-Retracement gekennzeichnet sei, als kurzfristiger Widerstand fungieren werde.



