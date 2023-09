NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (28.09.2023/ac/a/n)



Monness Crespi stuft Spotify (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) vor der für den 24. Oktober geplanten Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse von "kaufen" auf "neutral" herab.Die Aktie habe sich in diesem Jahr stark erholt und sei um 95% gestiegen. Monness Crespi führe diese Outperformance und wachsende Bedenken über den potenziellen Kollateralschaden des aktuellen Abschwungs als Grund für die Zurückhaltung an. Der Wettbewerb sei hart, die Gewinnspannen seien dünn, und Monness Crespi glaube, dass die dunkelsten Tage des Abschwungs noch vor uns liegen würden. (Analyse vom 28.09.2023)