NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

149,78 USD -0,09% (23.10.2023, 15:49)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (23.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von TD Cowen:Die Analysten von TD Cowen leiten die Coverage für die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) mit dem Rating "market-perform" ein.TD Cowen gehe davon aus, dass Spotify weiterhin zweistellige Umsatzzuwächse erzielen und die Margen im Laufe der Zeit verbessern werde, sei aber der Meinung, dass die aktuelle Bewertung der Aktie bereits einen "ziemlich optimistischen finanziellen Verlauf" einpreise. Spotify befinde sich weiterhin in einer "etwas herausfordernden Wettbewerbssituation", da Amazon.com, Apple und Google alle ihre Musik-Streaming-Dienste nutzen würden, um ihre breiteren Plattform-Ambitionen zu unterstützen, so TD Cowen in einer Research Note.Die Analysten von TD Cowen stufen die Aktie von Spotify mit "market-perform" und dem Kursziel 129 USD ein. (Analyse vom 23.10.2023)Börsenplätze Spotify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:142,00 EUR +0,28% (23.10.2023, 15:57)