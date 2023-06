NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

156,82 USD -1,98% (20.06.2023, 22:00)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (21.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von Wolfe Research:Zach Morrisey, Analyst von Wolfe Research, stuft die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) von "peer perform" auf "outperform" hoch, mit einem Kursziel von 190 US-Dollar.Der Analyst habe die Coverage übernommen und führe drei Punkte für die Änderung des Ratings an: eine Beschleunigung des Umsatzes, eine stetige Margenexpansion und das Potenzial für anhaltende Aufwärtskorrekturen der Marktschätzungen in den nächsten etwa 12 Monaten. Zu den Risiken für das "outperform"-Rating würden die fehlende Bewertungsunterstützung für Spotify und eine mögliche Verlangsamung des Abonnentenwachstums gehören.Zach Morrisey, Analyst von Wolfe Research, bewertet die Spotify-Aktie mit "outperform". (Analyse vom 20.06.2023)Börsenplätze Spotify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:147,00 EUR +2,23% (21.06.2023, 12:52)