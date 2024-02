Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:

224,00 EUR +7,69% (06.02.2024, 17:01)



NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

242,28 USD +8,52% (06.02.2024, 16:50)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (06.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) unter die Lupe.Der Musik-Streaming-Riese habe überraschend gute Quartalszahlen präsentiert. Trotz höherer Kosten habe der Quartalsverlust eingedämmt werden können. Zudem seien deutlich mehr Kunden gewonnen worden als erwartet. Und auch der Ausblick könne sich sehen lassen. Das lasse die Börsianer am Dienstag bei der Spotify-Aktie zugreifen.Unter dem neuen CEO Daniel Ek sei das in Schweden beheimatete Unternehmen auf einen guten, disziplinierten Weg eingeschwenkt, die Aktie bleibt weiterhin aussichtsreich. "Der Aktionär" habe Spotify Ende November 2023 bei 166,21 Euro zum Kauf empfohlen. Das Kursziel von 210 Euro sei heute erreicht und überschritten worden. Das neue Ziel sei das November-Hoch von 2021 bei 259 Euro (etwa 305 USD). Da habe die Spotify-Aktie ein Zwischenhoch markiert, das nun als technischer Widerstand fungiere, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Spotify-Aktie: