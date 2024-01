NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (03.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von Benchmark Company:Benchmark Company rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) und erhöht das Kursziel.Spotify sei ein Top Pick für 2024, heiße es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Benchmark Company erwarte, dass der Streaming-Dienst im Jahr 2024 sowohl bei den Betriebskosten als auch bei den neuen, wertsteigernden Preisstufen überraschen werde. Unterm Strich könnte Spotify eine bereinigte EBITDA/GAAP-Betriebsmarge von 10%/6% erreichen und damit deutlich über den aktuellen Konsensschätzungen liegen.Benchmark Company hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Spotify-Aktie bestätigt und das Kursziel von 202 auf 260 USD angehoben. (Analyse vom 02.01.2024)Börsenplätze Spotify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:172,60 EUR +0,82% (02.01.2024, 22:26)