NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

161,82 USD -5,16% (25.10.2023, 22:00)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (26.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von Analyst Mark Mahaney von Evercore ISI:Mark Mahaney, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) weiterhin mit "outperform" ein, nachdem das Unternehmen die Q3-EPS-Ergebnisse als "Strong Beat & Mostly Raise" bezeichnet hat.Im letzten Quartal seien die Spot-Aktien nach den Gewinnen um 13% gefallen und Evercore habe den Kauf bei Kursrückgängen empfohlen, während die Aktie in diesem Quartal um 10% gestiegen sei und das Unternehmen zum Kauf bei starken Kursen rate, so der Analyst gegenüber Investoren. Das Unternehmen, das Spotify weiterhin als den führenden Musik-Streaming-Anbieter mit einer sich ausweitenden Führungsposition sehe, sage, dass die Aktie eine seiner "Top Longs in Large Cap Internet" bleibe.Mark Mahaney, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von Spotify unverändert mit "outperform" ein und erhöht das Kursziel von 195 auf 200 USD. (Analyse vom 25.10.2023)Börsenplätze Spotify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:153,80 EUR +0,39% (26.10.2023, 11:29)