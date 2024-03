NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

262,81 USD +0,34% (26.03.2024, 21:00)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (27.03.2024/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von HSBC:Joseph Thomas, Analyst von HSBC, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage der Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) mit einer Kaufempfehlung auf.Spotify sei der Marktführer im Bereich Musik-Streaming und verfüge über neue vertikale Geschäftsfelder mit großen Chancen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Umstrukturierungsmaßnahmen würden dem Unternehmen dabei helfen, sich der Profitabilität zu nähern, mit erheblichem Spielraum für eine zukünftige Margenexpansion. Der Analyst sei der Meinung, dass die Spotify-Aktie aufgrund ihrer starken Wachstumsaussichten im Vergleich zu anderen Unternehmen gut abschneide.Joseph Thomas, Analyst von HSBC, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Spotify-Aktie mit dem Rating "buy" und einem Kursziel von 310 USD in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 27.03.2024)Börsenplätze Spotify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:246,00 EUR +1,23% (27.03.2024, 12:44)