NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

231,92 USD +3,88% (06.02.2024, 22:00)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (07.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von Evercore ISI:Mark Mahaney, Analyst von Evercore ISI, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT).Basierend auf Überprüfungen, die auf eine weitere starke Leistung von Spotify Wrapped in diesem Jahr hindeuten würden, sehe er die Schätzungen des Marktes für Q4-Umsatz, MAU und Premium Subs Net Adds als vernünftig an und glaube, dass das Q4-Betriebsergebnis angesichts der aktualisierten Prognosen des Unternehmens nach der Ankündigung des Stellenabbaus im Dezember weniger riskant sei, so der Analyst in einer am Montag veröffentlichten Studie. Die Umsatz- und Bruttomargenschätzungen von Evercore ISI für das Geschäftsjahr 2024 würden unverändert bleiben, aber die Prognose für das Betriebsergebnis werde von 86 auf 530 Mio. EUR angehoben, da die Betriebskosten im dritten Quartal eine saubere Kostenbasis ohne wesentliche Einmaleffekte darstellen würden.Mark Mahaney, Analyst von Evercore ISI, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Spotify-Aktie bestätigt und das Kursziel von 200 auf 245 USD erhöht. (Analyse vom 05.02.2024)Börsenplätze Spotify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:216,00 EUR +3,85% (06.02.2024, 22:26)