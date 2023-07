NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

140,38 USD -14,26% (25.07.2023, 22:00)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (26.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von Canaccord Genuity:Maria Ripps, Analystin von Canaccord Genuity, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT).Der Streaming-Dienst habe insgesamt solide Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt, da die werbefinanzierten monatlichen aktiven Nutzer die Erwartungen übertroffen hätten, während der Umsatz leicht darunter gelegen habe, so die Analystin einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Die Spotify-Aktie werde niedriger gehandelt, da die Anleger von den Umsatzprognosen enttäuscht zu sein schienen. Ripps bleibe jedoch von Spotifys starkem Nutzerwachstum und Rentabilitätsfortschritt ermutigt und sei der Meinung, dass Preiserhöhungen und ein sich verbesserndes Werbeumfeld ein beschleunigtes Umsatzwachstum im vierten Quartal und 2024 unterstützen sollten. Das Nutzerwachstum und die Preissetzungsmacht von Spotify würden durch Gegenwind aus der Währung überdeckt.Maria Ripps, Analystin von Canaccord Genuity, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Spotify-Aktie mit dem Kursziel von 170 USD bestätigt. (Analyse vom 25.07.2023)Börsenplätze Spotify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:130,80 EUR +2,99% (26.07.2023, 14:31)