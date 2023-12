NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

199,32 USD +2,65% (05.12.2023, 22:00)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (06.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Benjamin Swinburne, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) unverändert mit "overweight" ein.Nach der Ankündigung, den Personalbestand um 17% zu reduzieren, womit sich der Personalabbau seit Jahresbeginn auf etwa 23% belaufe, habe die Reise in Richtung Rentabilität gerade erst begonnen und viele der Bären-Debatten seien widerlegt worden, argumentiere der Analyst, der die Konsens-Gewinnschätzungen nach oben korrigiere und glaube, dass das Unternehmen in einem Bullen-Szenario in der Lage sei, im Geschäftsjahr 26 ein EBITDA von über 3 Mrd. USD zu erzielen.Benjamin Swinburne, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Spotify-Aktie nach wie vor mit "overweight" ein. Das Kursziel werde von 200 auf 230 USD angehoben. (Analyse vom 05.12.2023)Börsenplätze Spotify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:184,20 EUR -0,32% (06.12.2023, 11:27)