NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

199,37 USD +0,67% (11.12.2023, 18:37)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (11.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von Rosenblatt Securities:Barton Crockett, Analyst von Rosenblatt Securities, stuft die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) von bislang "neutral" auf jetzt "buy" hoch.Die groß angelegte Umstrukturierung des Unternehmens in der vergangenen Woche sollte zu einem "echten und starken" Margen-Reset führen, so Barton Crockett in einer Research Note. Wenn Spotify seine Prognose von 20% Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen im vierten Quartal erreiche, sollte das Unternehmen in der Lage sein, dieses Wachstum mindestens drei Quartale lang aufrechtzuerhalten, bis es im vierten Quartal 2024 kompensiert werde. Mit der Ausweitung der Bruttomarge im Jahr 2024 sollte das Wachstum des Bruttogewinns des Unternehmens im Jahr 2024 das Umsatzwachstum übertreffen und könne 20% übersteigen, so Rosenblatt.Barton Crockett, Analyst von Rosenblatt Securities, stuft die Spotify-Aktie von "neutral" auf "buy" herauf. Das Kursziel sei von 150 auf 300 USD verdoppelt worden. (Analyse vom 11.12.2023)Börsenplätze Spotify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:185,00 EUR +0,54% (11.12.2023, 17:35)