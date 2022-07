(Mit Material von dpaAFX)



Börsenplätze Spotify-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:

118,50 EUR +15,21% (27.07.2022, 17:56)



NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

118,47 USD +13,95% (27.07.2022, 17:42)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (27.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Musikstreaming-Marktführers Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) unter die Lupe.Spotify könne trotz der unsicheren Wirtschaftslage mehr Nutzer gewinnen - nehme dafür aber rote Zahlen in Kauf. Der klare Fokus auf die langfristige Wachstumsstrategie komme bei Anlegern aber gut an und die Spotify-Aktie klettere satte 15 Prozent nach oben.Die Gesamtzahl der monatlich aktiven User sei binnen drei Monaten von 422 auf 433 Millionen geklettert, was den größten jemals verzeichneten Zuwachs in einem zweiten Quartal dargestellt habe. Bei den Abo-Kunden habe es ein Plus von sechs Millionen auf 188 Millionen gegeben. Dabei habe Spotify auch locker den Ausstieg aus dem russischen Markt verdaut, wo der Dienst nur fünf Millionen Nutzer insgesamt und eine Million Abo-Kunden gehabt habe.Der Nutzerzuwachs sei damit höher ausgefallen als erwartet und habe auch die Umsätze angetrieben, welche im Jahresvergleich um 23 Prozent auf 2,86 Mrd. Euro gestiegen seien."Während wir das unsichere makroökonomische Umfeld weiterhin beobachten, sind wir sehr zufrieden mit der Widerstandsfähigkeit des Geschäfts, insbesondere mit unserer Stärke bei den monatlich aktiven Nutzern und Abonnenten", habe es seitens Spotify geheißen.Für das laufende Vierteljahr gehe Spotify von einem Anstieg auf 194 Mio. Abo-Kunden und 450 Mio. User insgesamt aus. Zugleich erwarte der Dienst einen höheren operativen Verlust als im vergangenen Quartal. Denn die Marketing-Ausgaben würden hoch bleiben - die Zahl der Neueinstellungen werde jedoch um 25 Prozent zurückgefahren.Bei Vorlage der Quartalszahlen habe Spotify auch das Ende des Ausflugs ins Hardware-Geschäft mit dem Gerät "Car Thing" bekannt gegeben, einer Art Musikplayer für das Auto. Mit dem Ausstieg sei eine einmalige Belastung von 31 Mio. Euro verbunden. Die Spotify-Aktie habe im vorbörslichen US-Handel zeitweise um rund sieben Prozent zugelegt.Die Spotify-Aktie sei aktuell keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR. Charttechnisch scheine der Titel jedoch einen Boden gefunden zu haben, sei nach den Zahlen über die Horizontale bei 116 Dollar ausgebrochen und habe die 100-Tage-Linie durchbrochen. Kurzfristig könnte sich hier also ein Momentum-Trade lohnen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 27.07.2022)