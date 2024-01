Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Spotify.



Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Spotify-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:

195,40 EUR +2,52% (24.01.2024, 19:31)



NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

212,75 USD +2,92% (24.01.2024, 19:35)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (24.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) unter die Lupe.Vorbei seien die Zeiten, in denen Apple den App-Entwicklern uneingeschränkt habe vorschreiben können, wie sie auf dem Betriebssystem iOS ihre Apps zu vertreiben hätten. Denn ab März gelte in der EU der Digital Markets Act. Spotify sei das erste Unternehmen, dass die neuen Freiheiten für sich nutzen wolle.Am Mittwoch habe der Streamingdienst in einem Blogpost angekündigt, ein Update zu fahren, dass es Kunden ermögliche, direkt mit ihrer Kreditkarte Abonnements oder Audiobooks von Spotify zu kaufen. Ursprünglich seien diese direkten In-App-Zahlungen von Apple verboten worden - App-Entwickler hätten im App-Store auf die Zahlungsabwicklung des Tech-Riesens zurückgreifen müssen.Der Digital Markets Act (DMA) beschränke ab März jedoch die Macht der sogenannten "Gatekeeper" - also wirtschaftlich starke Konzerne, die zwischen einer großen Nutzerbasis und Firmen vermittelnd auftreten würden. Im Fall von Apple heiße das, dass es Drittentwicklern künftig auf dem iOS-Betriebssystem erlauben werden müsse, iPhone-Apps auch außerhalb des App Store zu vertreiben und ihren Kunden direkte in der App Rechnungen zu stellen.Wie Apple diese Gesetzesvorgaben erfüllen wolle, sei noch unklar. Spotify habe jedoch mit seiner Update-Ankündigung Fakten geschaffen. Das aggressive Vorgehen der Schweden verwundere dabei nicht. Der Musik-Streamer habe in Sachen DMA in der EU-Kommission umfangreiche Lobby-Arbeit betrieben.Aber keine Panik, es sei unwahrscheinlich, dass dieser Schritt das Services-Geschäft von Apple stark beschneide. Europa sei ein relativ kleiner Markt und laut Analysten würden hier nur sieben Prozent der weltweiten App-Store-Ausgaben getätigt. Gleichzeitig dürften Nutzergewohnheiten sowie die nahtlose Integration weiterhin den größten Teil der Käufe über Apples Zahlungsabwicklung ablaufen lassen.Allerdings würden sich App-Entwickler auch in anderen Ländern mit Apple streiten. Was beispielsweise in den USA dazu geführt habe, dass eine Weiterleitung zu externen Zahlungsmöglichkeiten sowie niedrigere Gebühren nach sich gezogen habe. Andere Länder dürften folgen. Langfristig stünden also die hohen Services-Margen unter Druck. (Analyse vom 24.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: