NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

122,92 USD +1,44% (06.02.2023, 22:00)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (07.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von Analyst Steven Cahall von Wells Fargo Advisors:Steven Cahall, Analyst von Wells Fargo Advisors, stuft die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) von "equal-weight" auf "overweight" herauf.Die Betriebsausgaben von Spotify würden eine Hebelwirkung zeigen, da sich die Einkommensverluste verbessern würden, und das Unternehmen sollte im ersten Quartal 2024 die Gewinnschwelle erreichen, so der Analyst in einer Research Note. Wells sehe die Margen und die Bewertung von Spotify als "nach oben gerichtet, wobei die Margenauslieferung die Aktie bewertet". Spotify sei "aus der Margenbewährung herausgekommen" und die Preiserhöhung könnte die Margen bei Musik erhöhen, so der Analyst, Steven Cahall. Atlantic Equities habe Spotify am 6. Februar ebenfalls hochgestuft.Steven Cahall, Analyst von Wells Fargo Advisors, ändert seine Empfehlung für die Spotify-Aktie von "equal-weight" auf "overweight" und hebt das Kursziel von 121 auf 180 USD an. (Analyse vom 06.02.2023)Börsenplätze Spotify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:115,20 EUR +0,49% (07.02.2023, 12:24)